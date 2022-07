BARCELLONA P.G. – Il Centro Antiviolenza Frida nel progetto REAMA Reloaded sostenuto dall’Unione Europea

Il Centro Antiviolenza diviene presidio quotidiano grazie al Progetto “REAMA Reloaded”

Il Centro Antiviolenza di Barcellona Pozzo di Gotto, afferente alla Rete Nazionale “Frida Kahlo”, diviene presidio quotidiano grazie al Progetto “REAMA Reloaded”, co-finanziato dall’Unione Europea, il cui ente capofila è la Fondazione Pangea Onlus. Il progetto è volto a consolidare strategie operative già avviate, implementare nuove attività, potenziare l’efficacia dei percorsi di uscita dalla violenza e diffondere azioni di prevenzione, formazione e sensibilizzazione. I Centri Antiviolenza della rete REAMA coinvolti sono nove e sono presenti in varie regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Tra i vari obiettivi del progetto “REAMA Reloaded” vi sono i seguenti: intercettare i bisogni delle donne che vivono violenza e dei loro figli e figli per fornire loro risposte concrete; potenziare i servizi di protezione antiviolenza; sviluppare e incrementare un lavoro sinergico tra i centri antiviolenza, le realtà e le istituzioni locali; facilitare una metodologia comune di presa in carico; favorire le donne nel percorso di autonomia dalla violenza e di accesso al mercato del lavoro; creare standard comuni di raccolta dati sui casi di violenza; individuare e scambiare buone pratiche a livello regionale e nazionale; sviluppare uno studio sugli effetti del Covid 19 in relazione alla violenza maschile nei confronti delle donne e dei loro figli e sulle risposte di protezione dei servizi territoriali.

“Frida” si occupa da anni di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Si propone di essere uno spazio libero di comunicazione e sostegno fra donne, dove le stesse possono autodeterminarsi e chiedere gratuitamente sostegno sociale, psicologico, legale, ostetrico, di orientamento all’autonomia lavorativa e abitativa, mediazione linguistica e supporto per figli e figlie vittime di violenza assistita.

“Frida” è un presidio attivo tutti i giorni dell’anno, al quale le donne possono rivolgersi telefonando al numero 327 9879516 (h24), per fissare un appuntamento anche in anonimato nella sede barcellonese di via Dante Alighieri n. 31, nel rispetto della riservatezza in tutte le fasi del percorso di aiuto. Le operatrici del Centro Antiviolenza hanno una formazione specifica, volta ad approfondire e definire la condizione di maltrattamento e a supportare la donna nel suo percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Il Progetto “REAMA Reloaded” è partito ad aprile 2022 e sosterrà Frida per i prossimi due anni.