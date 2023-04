BC SICILIA – Nuovi soci per la sezione di Ficarra

Presidente del gruppo culturale che opera nel mondo dei beni culturali e ambientali è Cettina Giallombardo

i nuovi soci

Da poco istituita, a Ficarra, la Sezione di BCsicilia – l’Associazione a carattere regionale che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali – si potenzia e accoglie nuovi soci.

Così dopo i primi atti propedeutici alla sua costituzione BCsicilia\Ficarra progetta manifestazioni e azioni tese a sviluppare, nell’elaborazione di un sistema “Nebrodi” , azioni di sensibilizzazione e di approfondimento.

Come si legge in un recente comunicato dell’associazione il tutto in una “visione complessiva delle risorse del territorio e valorizzazione del patrimonio culturale dell’intero comprensorio, nella promozione del patrimonio paesaggistico ed etno-antropologico dell’area, nella rivalutazione delle tradizioni musicali come riscoperta delle esperienze folcloristiche che nel corso degli anni si sono sedimentate nella realtà del paese, ed infine nella presentazioni di volumi inerenti la letteratura siciliana attraverso gli autori che stanno segnando innovativi percorsi nel campo della saggistica”

Il Consiglio Direttivo diretto da Cettina Giallombardo (eletta all’unanimità) e che vede Vice Presidente: Antonino Franchina, Segretario: Graziella Casella, Economo: Mauro Cappotto, Delfio Plantemoli: responsabile della Comunicazione intanto , sabato scorso, prima dell’incontro culturale che ha visto protagonista la poetessa Giusy Santangelo, ha ratificato l’entrata di nuovi componenti. Hanno infatti aderito al progetto Silvana Speziale, Maria Vittoria Cipriano, Graziella Zeus, Antonella Grassiccia, Massimo Scaffidi Militone e Pierluigi Gammeri.

La sede dell’associazione è in via IV novembre, 12 a Ficarra – tel. 333.6837979 – email ficarra@bcsicilia.it, oppure alla pagina facebook BCsicilia Ficarra.