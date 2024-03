BROLO – L’omaggio a Mario Lodi

OMAGGIO A MARIO LODI: EDUCATORE DI PACE

La sede operativa regione Sicilia, dell’associazione nazionale “AMICA SOFIA”, coordinata dalla prof.ssa Carmela Giuffrè, in collaborazione con l’assessore all’istruzione del Comune di Brolo, dottor Cono Condipodero, e il dirigente dell’Istituto Comprensivo di Brolo, Prof. Giacomo Arena, rende omaggio al grande pedagogista e scrittore Mario Lodi. La curatrice artistica della mostra è la Prof.ssa Lara Caccia, critico e storico dell’arte, docente presso l’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro. La MOSTRA-LABORATORIALE ,dal titolo “ Omaggio a MARIO LODI- EDUCATORE DI PACE”, si realizzerà presso la sala Rita Atria del Comune di Brolo, che si trasformerà in uno “spazio laboratoriale” dove parole, racconti, immagini, metafore di poesia, arte e letteratura si incontrano e sprigionano la creatività di ragazzi e bambini, che Mario Lodi amava definire “fabbrica delle idee”, per la loro immane capacità immaginativa.

Sarà inaugurata il 6 marzo, alle ore 10.30 e sarà fruibile, su prenotazione presso l’ufficio turistico, fino al 14 marzo 2024.

Saranno presenti le opere dei seguenti artisti: Giulio De Mitri, Pietro Fortuna, Marco Pellizzola e Antonio Violetta. Attraverso le loro opere si fa strada un pensiero concettuale in cui la pedagogia diviene forma non più astratta ma reale. Campane, farfalle, costellazioni e pensieri fissi sul muro divengono spicchi della loro anima, suggestionata dal grande maestro Mario Lodi. Al pensiero per immagini, corrisponde la parola, e così la mostra si completa attraverso quattro tele con scritte i componimenti poetici di: Vittorio Curci, Daniele Giancane, Gabriella Grande e Silvano Trevisani. In ognuna di queste poesie emerge un inno alla gioventù e al pensiero pedagogico di Mario Lodi in un moltiplicarsi continuo di rimandi alla crescita culturale e affettiva. Arte figurativa e poesia visiva si fanno portavoce di una nuova idea di paideia: l’apprendimento deve partire dall’esperienza vissuta, così che la scuola e la classe diventino un laboratorio del “fare insieme”, attraverso la FILOSOFIA DIALOGICA.

“Opere & Opere-Omaggio a Mario Lodi”, chiude il cerchio di un affetto reciproco maturato tra il grande maestro, l’associazione “Amica Sofia” e “ la Fondazione Rocco Spani Onlus. Un omaggio che non è solo a Mario Lodi, ma trascende al pensiero critico di tutte le persone che con il loro coraggio di vivere fanno sperare in un futuro migliore.

Prof.ssa Carmela Giuffrè