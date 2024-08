CAVALIERI DIGITALI – La settima edizione in una LOCation inaspettata

A Capo d’Orlando torna l’evento di digital marketing più a Sud d’Italia

Chi l’ha detto che al Sud non ci siano eventi di formazione degni di questo nome? E noi di Cavalieri Digitali, arrivati alla settima edizione, siamo la prova che è possibile.

Il 20 e il 21 settembre Capo d’Orlando sarà ancora una volta lo scenario dell’evento di formazione intensa e pratica sul digital marketing, quest’anno in una location simbolo della creatività orlandina.

La settima edizione sarà ospitata all’interno dello Spazio LOC, il centro culturale dedicato all’arte contemporanea siciliana.

Per la prima volta quest’anno non ci sarà un tema predominante e i relatori potranno spaziare e portare i loro argomenti più appassionanti.

Arriveranno professionisti da ogni parte d’Italia per diffondere le loro conoscenze a freelance, professionisti, web agencies e a chiunque voglia elevare le proprie competenze a un livello superiore in un ambiente informale e ricco di momenti di condivisione.

Tra i relatori presentiamo con orgoglio grandi nomi del panorama dell’ambito digital.

Torneranno a trovarci Mirko Ciesco, Emanuela Formisano, Michela Sapienza Pennisi, Fabrizio Ribelli e Alessandro Vercellotti, a cui si aggiungono Matteo Basile, Andrea Bonomo, Barbara Tulissi, i sicilianissimi Rosario Rapisarda e Giuseppe Marici, ex portavoce del Ministro degli Affari Esteri.

Gli argomenti spazieranno dalla comunicazione politica in caso di crisi alla gestione del tempo e delle task per offrire ai partecipanti importanti nozioni nel campo del digital marketing (e non solo) che potranno mettere in pratica non appena faranno ritorno dal nostro evento.

Se anche tu vuoi ampliare la tua visione e le tue conoscenze, sul sito ufficiale dell’evento troverai tutte le informazioni per unirti alla compagnia più intrepida del digitale.