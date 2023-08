“CITTA’ DI BROLO” – Le considerazioni del maestro di Tennis Carmelo Arasi

Sotto il profilo sportivo è stato Antonio Caruso (2.3) del Match Ball Siracusa ad aggiudicarsi la 47^Coppa Città di Brolo~Trofeo Elettrosud, “Memorial Maria Carmela Caranna, Antonio Pizzuto & Antonio Caporlingua”, dotato di un montepremi di 10.500,00€ , il terzo in Italia nel Circuito Open dietro Arzachena e Caltanissetta.

Menzione speciale anche per l’altro Italo-argentino Ezequiel Simonit, beneamino del pubblico, ha impressionato ed impreziosito il Torneo con delle giocate formidabili.

Da sottolineare per lui, anche le eccellenti doti comportamentali.

Per Manzano un ottimo torneo quello disputato a Brolo, grazie alle vittorie eccellenti su Alessio Di Mauro ed Alessandro Ingarao.

In una Finale bellissima che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni, il talentuoso tennista di Avola, ha avuto la meglio con un doppio 64 sulla rivelazione del Torneo, l’italo-argentino Juan Martin Manzano (2.2) del Tc Sale (An). Un altro nome di prestigio si scrive così nell’albo d’oro del Torneo che si svolge da ben 47 anni al CT Brolo, perché Antonio, ormai sulle orme del fratello Salvo, è destinato ad una carriera luminosa.

Il Torneo Femminile è stato vinto meritatamente dalla promettente Noemi La Cagnina (2.6) del Cus Catania che si è imposta 64 62 in una avvincente finale, sulla brava Martina Lo Pumo (2.6) del Tc Le Roccette (Ct),alla sua seconda finale consecutiva all’Open di Brolo.

Se il Torneo è speciale, lo è perché è intitolato a 3 meravigliosi ragazzi che purtroppo non sono più con noi, “Maria Carmela Caranna-Antonio Pizzuto-Antonio Caporlingua”, il cui ricordo è sempre vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerli. Con il Nostro Torneo più importante, cerchiamo di contribuire a far comprendere a chi non li ha conosciuti, quanto splendidi fossero.

Davanti alla tribuna gremita per omaggiarlo, hanno dedicato un ricordo, il Sindaco di Brolo On.Giuseppe Laccoto, il Presidente del consiglio comunale Avv. Mimmo Magistro e per il Circolo Tennis Brolo l’arch. Carmelo Ricciardo. I commossi ringraziamenti della moglie Sara, a nome di tutta la famiglia presente, a sottolineare il legame tra Stefano ed il Circolo Tennis Brolo. Nell’occasione ricordato anche l’amico Roberto Branca, delegato provinciale Fitp di Messina, anch’egli purtroppo venuto a mancare di recente.

Prima delle premiazioni, abbiamo vissuto fortissime emozioni durante la cerimonia di intitolazione del campo n.2 a Stefano Spinella, il Presidente del Circolo Tennis Brolo e grande appassionato, tra i promotori di questo Torneo, prematuramente scomparso a maggio. Un Amico Stefano, che tanto ha amato questo sport, a cui il Circolo Tennis Brolo e l’Amministrazione Comunale di Brolo, hanno apposto una targa in quello che per tanti anni è stato, e lo sarà per sempre, il suo campo.

Vincenzo, 15 anni, un gran bravo ragazzo, ha dimostrato grande correttezza quando nel suo match (durato oltre 3 ore e mezza),trovandosi ad un passo dalla sconfitta, non ha esitato a concedere dei punti “dubbi” al suo avversario.

Molti lo fanno solo quando si trovano in vantaggio…Bravo.

la Borsa di Studio Pizzuto

Tra i momenti più attesi, anche la “Borsa di Studio” da parte della Famiglia Pizzuto, per premiare anche quest’anno, l’allievo della Scuola Tennis del Circolo Tennis Brolo (di cui Antonio Pizzuto fu allievo per 10 anni), che nella stagione 2022/2023, si è distinto per passione, impegno e correttezza. Il premio è andato quest’anno con grande merito a Leonardo Aglio.

Premio, che sarà presente anche nella Scuola Tennis 2023/2024, con un bando a favore degli allievi che frequenteranno i corsi.

Le medaglie ricordo

Infine, una medaglia ricordo da parte del Direttivo del Ct Brolo, è stata consegnata ai componenti della squadra di Serie D1: Calogero Saieva, Ciccio Scaffidi, Leo Aglio, Michele Cucchiara, Carmelo Torre, Giovanni Spinosa e Carmelo Arasi, che hanno centrato la promozione in Serie C, affiancando nella stagione 2024 la squadra femminile, risultando tra i pochi club in Sicilia che schiereranno 2 formazioni nel massimo campionato regionale.

i ringraziementi

Si conclude tra gli applausi una manifestazione che dal 6 al 20 Agosto ha portato a Brolo tantissimi appassionati, e seppur limitato per motivi logistici a giocatori/trici con classifica da 4.2 a prima categoria, ha visto la presenza di ben 105 partecipanti (un record se consideriamo i 70/80 che per limiti di classifica non hanno potuto partecipare), con gradite presenze anche da, Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria, Marche, Calabria e tanta Sicilia.

Grazie al Giudice Arbitro del Torneo Pietro Cotruzzolà, una garanzia, ed ai giudici di sedia Pino Maccarone e Francesco Guglielmino.

All’amico Maurizio Costa che ha rappresentato la Fitp.

Grazie al “Main Sponsor” Elettrosud, a Salvo Messina in particolare, ed gli altri amici: Agevola, Comedil, Latomie, Pistì, Laboratori Riuniti e Brancatelli Costruzioni, che ci hanno permesso di poter allestire e ad assistere al miglior spettacolo mai visto sui campi del CT Brolo nei suoi 37 anni di storia, e che ha visto ancora una volta le telecamere di SuperTennis a riprendere l’evento, proposto sul palinsesto nazionale con le interviste di Marco Gullà.

Grazie all’Amministrazione Comunale di Brolo con in testa il Sindaco On Laccoto e l’assessore allo sport Avv. Ziino, per il patrocinio del Torneo, che ha portato con il fondamentale contributo del Direttivo del Ct Brolo, a riqualificare i campi e la tribuna per questo importante evento.