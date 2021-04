COVID – In Sicilia si può prenotare il vaccino anche via SMS

Attraverso il numero 3399903947 di Poste Italiane

E’ un servizio attivo da alcuni giorni: i cittadini di tutte le regioni che hanno adottato la piattaforma di prenotazione di Poste Italiane, tra queste la Sicilia (oltre a Marche, Calabria, Lombardia, Basilicata, Abruzzo), possono prenotare la vaccinazione inviando un SMS con il codice fiscale al numero 339.9903947. Gli operatori di Poste Italiane contatteranno gli utenti entro 72 ore per stabilire insieme all’utente, il luogo e la data. Il servizio è attivo 24 ore su 24, può essere utilizzato da tutte le categorie di aventi diritto al vaccino secondo il piano ministeriale e non presenta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’invio di un SMS dall’operatore telefonico di appartenenza.

Si ricorda che la prenotazione può avvenire anche attraverso la piattaforma online www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, con l’inserimento dei dati anagrafici, quelli della tessera sanitaria e un recapito telefonico; gli ATM Postamat, presso cui è possibile prenotare la somministrazione inserendo gli estremi della tessera sanitaria. Per i soggetti vulnerabili è possibile prenotare anche inviando una email all’Asp della propria zona A disposizione degli utenti inoltre il numero verde 800.00.99.66 attivo dalle 8 alle 20 dal lunedì alla domenica e per la modulistica e le prenotazioni on line i siti di informazione regionale Costruiresalute.it e Siciliacoronavirus.it.