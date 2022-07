FESTIVAL – “Infinitamente Piccolo”

Festival dell’immaginario fantastico – II Edizione – a Villa Piccolo di Capo d’Orlando

Villa Piccolo, 9 e 10 luglio 2022

In arrivo la seconda edizione di “Infinitamente Piccolo. Festival dell’immaginario fantastico”, ideato e diretto da Fulvia Toscano, per la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d’Orlando.

Una due giorni intensa il cui programma spazia tra letteratura e scienza con diversi ospiti anche internazionali. Il primo giorno, sabato 9 luglio ore 10:00, sarà la volta di un appuntamento sul “Verismo magico” in cui si indaga su un aspetto meno noto della produzione dei maestri del Verismo siciliano, in particolare Luigi Capuana di cui sarà presentato il saggio “Spiritismo” edito da Il Palindromo, alla presenza della curatrice, la Prof.ssa Simona Cigliana, in dialogo con la Prof.ssa Dora Marchese, studiosa di Verga.

A seguire un particolare intermezzo, una incursione nel mondo dell’infinitamente piccolo in natura, con l’intervento del Prof. Mohamed Benlahsen, professore di fisica della materia condensata, specialista dell’infinitamente piccolo, rettore dell’UPJV (Université de Picardie Jules Verne)-Università di Amiens, intervistato da Fulvia Toscano e Michela Costanzi, professore associato di storia ed archeologia classiche, all’UPJV, che dirige gli scavi dell’Università francese ad Halaesa. La prima serata si chiude con un ricordo del compianto Sergio Palumbo, affidato a Milena Romeo, direttrice artistica di CentoSicilie, in dialogo da remoto con Massimo Palumbo, fratello dello scrittore.

Nella seconda giornata, domenica 10 luglio ore 17:30, un omaggio al grande Dino Buzzati, di cui ricorre un importante anniversario, con un intervento di Lorenzo Viganò, tra i più importanti esegeti dell’opera dello scrittore, curatore dell’Album Buzzati ora ripubblicato da Mondadori in occasione dell’anniversario.

A seguire, in collaborazione con La Sicilia delle donne e le sezioni FIDAPA di Capo d’Orlando e Messina-Capo Peloro, prende vita “Fantastico Femminile” dedicato a Chiara Palazzolo, la talentuosa scrittrice di Floridia, prematuramente scomparsa, autrice di note saghe di fantascienza e horror. Il ritratto della Palazzolo sarà affidato alla professoressa Stefania Germenia, presidente dell’associazione Focus di Floridia.

Il festival di chiude con una passeggiata sentimentale nel giardino magico di Agata Giovanna, sorella di Lucio e Casimiro, con una “lettura in transito” dall’opera di Alberto Samonà “ Il giardino di Giovanna”.

La due giorni sarà inaugurata col saluto del presidente della Fondazione, avvocato Andrea Pruiti Ciarello, e dell’Assessore dei BB.CC. e Identità siciliana, Dott. Alberto Samonà.

Come afferma Fulvia Toscano “si rinnova con Infinitamente Piccolo un omaggio alla famiglia magica di Lucio, Casimiro e Giovanna, in un luogo straordinario la cui anima pulsa e che costituisce uno dei luoghi della vera identità siciliana, nella sua declinazione fantastica, lontana da sterili stereotipi, un’altra Sicilia che dialoga culturalmente col mondo, niente affatto provinciale, orgogliosamente autentica”.