FICARRA – “ARTE Botanica” Laboratori didattici per bambini

Domenica 28 aprile e domenica 5 maggio 2024

Si terrà a Ficarra, domenica 28 aprile e domenica 5 maggio 2024, dalle ore 15,00 alle ore 17,30, presso il palazzo Busacca, l’iniziativa “ARTE Botanica”, due laboratori didattici di stampe botaniche rivolto ai bambini (da 6 anni in su), tenuti da Federica Buzzanca e Francesca Baudo, nell’ambito delle iniziative proposte dall’associazione “Sulle Tracce del Gattopardo”, con il patrocinio del Comune di Ficarra.

Federica Buzzanca è un’artista, una raffinata artigiana siciliana. Realizza monili e bijoux con fiori e foglie e piante essiccate, creando oggetti fatati da portare sempre con sé, un incanto indossato che dona gioia e bellezza. Con i bambini creerà stampe botaniche dai fiori freschi.

Francesca Baudo è dottoressa in musica arte e teatro, illustratrice e performer siciliana realizza laboratori di arte e movimento emozionale per adulti e bambini, tra la Sicilia e l’Emilia Romagna. Realizza mostre di illustrazione e performance per eventi culturali, porta avanti anche la sua produzione artistica, che va dalla decorazione pittorica a quella illustrativa. Francesca e i piccoli artisti creeranno delle stampe botaniche utilizzando i colori acrilici, fiori e foglie di alcune essenze tipiche della macchia mediterranea.

In occasione del secondo incontro sarà allestita una mostra delle opere realizzata dai “piccoli artisti”, che al termine saranno consegnate ai bambini.