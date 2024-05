CORSA SU STRADA – Domenica 19 maggio la mezza maratona Città di Capo D’Orlando

Appuntamento a domenica 19 maggio 2024, con partenza alle ore 9:30 dinnanzi al Cineteatro Rosso di San Secondo, Lungomare Andrea Doria

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Capo d’Orlando, con il patrocinio del Comune di Capo d’Orlando, organizza una manifestazione di corsa su strada, sulla distanza di Km 21,097, denominata XIII Mezza Maratona Città di Capo D’Orlando. La mezza maratona, inserita nel Calendario Nazionale FIDAL livello Bronze, si disputerà a Capo d’Orlando (ME), domenica 19 maggio 2024, con partenza alle ore 9:30 dinnanzi al Cineteatro Rosso di San Secondo sito sul Lungomare Andrea Doria. All’interno della manifestazione sarà disputata anche la VIII #RunForPassion sulla distanza di 10,5km.

Grazie al supporto degli sponsor BPER Banca, Minias, Irritec, Buon Cash e Coffee & Choc, saranno presenti circa 350 atleti provenienti prevalentemente da Sicilia e Calabria.

Dal Cineteatro gli atleti percorreranno il Lungomare Andrea Doria fino ad imboccare Via Roma per poi svoltare in Via Vittorio Veneto sino in Via Libertà. Svolteranno a sinistra verso, nuovamente, il Lungomare Andrea Doria e lo percorreranno fino alla fine del Lungomare Luciano Ligabue per tornare al Cineteatro.

