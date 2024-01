“FONDENTI” CON BACHARIKA’ – Novità per i Golosi

Cioccolatini con Bacharikà: L’inconfondibile dolcezza de “L’Isola delle Rose”

Dopo le festività natalizie, quando i panettoni e i dolci sono ormai un ricordo, la voglia di delizie golose persiste, portando con sé la ricerca di nuove esperienze culinarie. Tra le novità più intriganti di questa stagione, spiccano i cioccolatini de “L’isola delle Rose” al sapore distintivo del Bacharikà, prodotti dall’azienda orlandina Liquoriamo. Questi prelibati cioccolatini, resi unici dalla fusione di arte pasticcera, tradizione liquori artigianali, sono tra le chicche più gettonate di questo Natale.

La pasticceria bresciana, di proprietà del cantante Blanco, ha saputo coniugare la sua maestria nella produzione di prodotti da forno raffinati con il sapore avvolgente del Bacharikà. Quest’ultimo è un liquore prodotto e imbottigliato a Capo d’Orlando da Lorenzo Ricciardo, proprietario di Liquoriamo, e rappresenta un elemento chiave nel catalogo di liquori artigianali dell’azienda.

I cioccolatini sono delle autentiche opere d’arte: esternamente ricoperti di cioccolato finemente lavorato con un suggestivo effetto marmorizzato, e internamente ripieni di cioccolato bianco con zucchero di canna, burro di cacao, latte intero e un mix di aromi, in cui spicca l’inconfondibile aroma del Bacharikà. La loro confezione raffinata li rende adatti a ogni occasione, che sia un fine pasto, l’accompagnamento di cocktail, te o tisane.

La scelta di unire la tradizione pasticcera alla moderna artigianalità liquori si è rivelata vincente, premiando coloro che hanno creduto in questo mix innovativo. Ora, l’azienda mira a conquistare nuovi mercati, sia attraverso le boutique dolciarie di qualità che tramite la vendita online.

Lorenzo Ricciardo, soddisfatto del successo ottenuto, afferma: “Stiamo aprendo la strada a nuove sfide finalizzate a valorizzare l’intera catena di produzione dei nostri liquori, nati da scelte oculate e ben dosate, in cui l’uso dei nostri agrumi è una priorità assoluta.” Riguardo al Bacharikà, ingrediente fondamentale dei cioccolatini, spiega: “Il Bacharikà è un omaggio alla nostra storia, un liquore a base di spezie con un’esplosione di sapori che invadono il palato, caratterizzato dal dolce sentore dell’arancia.”

Il nome Bacharikà richiama le origini greche, e l’utilizzo delle spezie racconta delle molteplici influenze etniche e culturali che, nel corso dei secoli, hanno plasmato la Sicilia. Il lungo e laborioso processo di lavorazione del liquore, con ben tre fasi di filtraggio, produce un liquido limpido dall’unico colore ambrato e dal sapore unico.

Nei cioccolatini, le spezie emergono gradualmente, svelandosi al palato insieme all’avvolgente profumo e freschezza dell’arancia.

Tornando al liquore.

Lorenzo suggerisce che questo può essere gustato freddo, on the rocks o a temperatura ambiente, eccellente come digestivo dopo i pasti e accompagnamento ideale per dolci come paste e frutta secca.

I prodotti dei Nebrodi sono protagonisti nella produzione di liquori di Liquoriamo, una giovane azienda a conduzione familiare che ha deciso di valorizzare le eccellenze della Sicilia.

Questo successo appena colto, si aggiunge alla scommessa vinta con il liquore al mandarino, diventato ingrediente chiave nella nuova colomba al mandarino di Sicilia ideata dal rinomato pasticcere e gelatiere Giuseppe Arena.

La storia di Liquoriamo è un esempio di imprenditorialità coraggiosa, con Lorenzo Ricciardo che, nel bel mezzo della pandemia nel febbraio 2021, apre il suo piccolo laboratorio nella provincia tirrenica, rinomata per la produzione di agrumi esportati in tutto il mondo. La scelta di non utilizzare macchinari per la produzione di liquori testimonia l’impegno verso un artigianato puro, con una produzione manuale che inizia dalla raccolta degli agrumi freschi (limoni. arance bio, mandarini, …) e si conclude con l’imbottigliamento.

L’azienda, che produce circa mille bottiglie all’anno, ha come filosofia l’utilizzo di materie prime di altissima qualità, come l’alcool più pregiato, il latte fresco e spezie tracciabili. Le bottiglie sono destinate non solo ai consumatori diretti ma anche a ristoranti e cocktail bar selezionati.

Liquoriamo è una testimonianza di vera artigianalità, dove la passione per la Sicilia, Capo d’Orlando e i frutti della terra si traduce in liquori unici che raccontano la storia e il gusto dell’isola mediterranea.

Per info: 329 076 3044