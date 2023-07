GIOVANNI GIUFFRE’ – Campione Italiano di Doppio di 3 cat. 2023

Orgoglioso di aver vinto insieme al mio grande compagno Simone Bandini del Veneto, il titolo di Campione Italiano di Doppio di 3 cat. 2023! Un cammino in una settimana importante e difficile ma entusiasmante!

Questo il commento di Giovanni Giuffrè al termine della premiazione di questi Campionati italiani di 3 cat. 2023

Un vittoria giunta nel doppio con ben 74 iscritti da tutta Italia.

Nel singolo ben 128 gli iscritti da tutta d’Italia Giovanni Giuffrè e arrivato fino ai quarti di finale, tra i primi 8 d’Italia della categoria . Anche questo rimaner un bel successo. Un grande risultato!

Questo titolo è per te

“Ringrazio per questo tutti quelli che mi sono stati vicini, – ha ancora afferma il maestro da tennis brolese – ma soprattutto mia moglie Angelica e i miei figli. Dedico questo importante risultato a Roberto Branca Delegato Messina Fitp venuto a mancare la notte tra il 15 e il 16 luglio, che negli ultimi 3 anni mi è stato molto vicino per aiutarmi nei miei progetti , e che mi ha dato la spinta per partecipare a quest‘italiani , dopo aver vinto il mese scorso il titolo siciliano della categoria.

Branca, una persona eccezionale per garbo, e capacità sapeva trasmettere i valori inestimabili dello sport. Grazie di tutto Robi”.