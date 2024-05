IRRITEC – Presente a Macfrut con le novità sulla coltivazione dell’uva da tavola

Irritec porta in fiera le soluzioni per il settore ortofrutticolo

L’azienda, tra i leader mondiali dell’irrigazione di precisione, porta in fiera le soluzioni per il settore ortofrutticolo e organizza un incontro sulla coltura protagonista del 2024.

Dall’8 al 10 maggio il Gruppo Irritec sarà presente all’Expo Centre di Rimini, per la 41ª edizione di Macfrut. Sarà un’occasione importante per rinnovare l’impegno dell’azienda al fianco del comparto ortofrutticolo come partner strategico nell’irrigazione di precisione, nonché per presentare le principali innovazioni e le tecnologie sviluppate dall’azienda.

Quest’anno, protagonista della tre giorni sarà l’uva da tavola, a cui sono riservate importanti iniziative come il “Macfrut Table Grape Symposium” e il “Macfrut Table Grape Global Players”. Irritec, da sempre in prima linea nella ricerca e nello sviluppo di sistemi efficienti per l’irrigazione, organizza “Uva da tavola. Nuove prospettive e tecniche d’irrigazione”. L’incontro, in collaborazione con ANBI, Canale Emiliano Romagnolo, Università degli Studi di Palermo e Università di Catania, si svolgerà il 10 maggio alle ore 9:30 al PAD. C1 presso l’Arena ANBI.

Tra i temi affrontati le prospettive del comparto, le innovazioni varietali e le tecnologie innovative per l’irrigazione. Inoltre, verranno mostrati i risultati del progetto di ricerca “Innovitis” (a cui Irritec partecipa con i suoi strumenti innovativi per l’irrigazione) che ha previsto lo sviluppo di varietà d’uva apirene (senza semi) da un processo di ibridazione di cultivar siciliane.

Al Padiglione C1 Irritec allestirà un campo mostra dedicato al settore frutticolo dove sarà possibile apprezzare il funzionamento di alcuni strumenti per l’irrigazione, in particolare per l’applicazione su uva da tavola. Questo campo, inoltre, offrirà il contesto ideale per mostrare il concreto funzionamento del progetto Green Fields, che facilità la raccolta e il riciclo dell’ala gocciolante dismessa.

Sempre allo stesso padiglione, sarà realizzato un campo dinamico con ANBI in cui saranno presenti anche i sistemi di filtraggio Irritec.

Infine, al Padiglione A1, sarà allestito un campo mostra dedicato alle colture fuorisuolo, nel quale verrà dato particolare risalto agli impianti di fertirrigazione.

<<Anche quest’anno partecipiamo a Macfrut – una manifestazione che dimostra la piena vitalità di un settore strategico come quello dell’ortofrutta>> afferma Giancarlo Radicchi, Responsabile Vendite Italia di Irritec. <<Siamo particolarmente entusiasti di esser presenti in questa edizione – continua Radicchi – in quanto proprio nel 2024 ricorre il 50° anniversario della nostra azienda. Questo traguardo ci impegna nella ricerca, nella progettazione e nella realizzazione di sistemi irrigui sempre più capaci di migliorare la resa delle colture riducendo l’impatto ambientale, nonché nel supporto attivo alle aziende per l’adozione di più avanzati modelli di precision farming>>.

La presenza di Irritec a Macfrut sarà dunque “diffusa” e interesserà il Padiglione C1, l’Area ANBI allo Stand 121 e il Padiglione A1. Questa, oltre a evidenziare come da sempre l’azienda fornisca una soluzione completa per l’irrigazione, garantirà un supporto concreto agli operatori del settore insieme ad un quadro informativo dettagliato sulle soluzioni tecnologiche di Irritec.

Irritec

Il gruppo Irritec nato in Sicilia nel 1974, è tra i leader a livello mondiale dell’irrigazione di precisione. Irritec ha come mission quella di migliorare l’efficienza dell’irrigazione in agricoltura e giardinaggio, riducendo l’impatto ambientale. Scarsità d’acqua e crescente domanda alimentare, esigono in tutto il mondo l’uso dell’irrigazione a goccia, di cui Irritec è punto di riferimento a livello globale. Irritec progetta, produce e distribuisce prodotti e

impianti completi per l’irrigazione a pieno campo, in serra e per il settore residenziale. Il gruppo Irritec è presente con 17 sedi e oltre 1000 collaboratori in Italia, Algeria, Brasile, Cile, Germania, Marocco, Messico, Perù, Senegal, Spagna e negli Stati Uniti. Nel suo impegno per l’ecosostenibilità, l’azienda ha lanciato il progetto Green Fields, che incoraggia gli agricoltori a smaltire correttamente i prodotti in plastica dopo l’uso, assicurandone una seconda vita. Iniziativa che ha reso Irritec un’eccellenza dell’economia circolare. Innovazione e sostenibilità sono valse numerosi premi internazionali ad un’azienda che si rivolge a coltivatori, distributori e dettaglianti, puntando sempre al massimo risultato preservando il bene più prezioso del pianeta, l’acqua. Nel 2022, Irritec acquisisce lo status giuridico di Società Benefit, attraverso il quale conferma il proprio impegno per la promozione di valori legati ai temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, nel settore dell’agricoltura e delle aree verdi. Nel 2024, il gruppo festeggia uno straordinario traguardo: il suo cinquantesimo anno di attività.