MOSTRE – A Brolo, Tommaso Domina nel nuovo spazio d’arte di Ceramica Retrò

Un filo diretto tra Sicilia, Territorio, Ricerca e Gusto.

Ceramiche Retrò nasce dal desiderio di Mimmo e Antonio di aprirsi a nuove sfide dove l’arte diventa padrone di casa coniugandosi in vari settori e campi.

Appassionata d’arte da poco si sono trasferiti nei nuovi locali di via Trento 16, e l’occasione della mostra di Tommaso Domina rappresenta il giusto momento per scoprire il loro “nuovo” negozio.

“Ceramica Retrò”

Antonio e Mimmo presentano così il punto vendita.

Quando si parla di ceramica siciliana, solitamente l’accento ricade su quella dei decori tipici legati alle nostre tradizioni. Non c’è dubbio che questo ha contribuito a farla conoscere ed apprezzare in tutto i mondo. “Ceramica Retrò”, rappresenta oggi l’alternativa ed il rinnovamento del decoro classico e tradizionale. Gli ideatori Antonio e Domenico, rispettando la terracotta, non la nascondono dietro lo smalto bianco ma la lasciano intravedere, velandola.

Loro, dopo un attenta ed approfondita analisi delle forme e dei decori, hanno pensato di ricamare la terracotta, proprio come facevano le nostre nonne con i loro corredi, dando vita a quella che viene da loro definita “Ceramica Retrò”.

Nella loro produzione, oltre alla ceramica ricamata, si trovano anche le forme tradizionali dai colori classici, legati alla vecchia scuola dei ceramisti siciliani

L’artista

Tommaso Domina è nato a Palermo. Si è diplomato nell’ Istituto Statale d’Arte di Palermo dove ha frequentato anche il Magistero d’Arte. Durante la frequenza al secondo anno di Magistero è stato chiamato a collaborare, con il suo maestro Paolo Genovese, al restauro delle fontane del “Garraffo “ e del “Garraffello” in Palermo. Il restauro è stato commissionato dall’Azienda Autonoma di Turismo per Palermo e Monreale. Ha partecipato, in seguito, ai restauri del pavimento e dei capitelli nella stanza del tesoro del duomo di Monreale. Allievo dello scultore Nino Geraci ha collaborato con lo stesso alla realizzazione di numerosi lavori. Ha collaborato con il maestro Alfonso Amorelli alla realizzazione di alcune scenografie presso il teatro greco di Siracusa. Ha scritto numerose fiabe e racconti. Ha organizzato mostre personali ed ha partecipato a numerose collettive di pittura, di scultura , estemporanee, biennali e mostre per beneficenza. Sue opere si trovano in collezioni sia pubbliche che private. Ha insegnato ‘ Plastica Ornamentale’ presso l’Accademia di Belle Arti Picasso di Palermo.