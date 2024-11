MOVIMENTO INDIPENDENZA – Gianni Alemanno a Palermo per l’Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti siciliani

A Palermo, venerdì 15 novembre si terrà un importante evento per il Movimento Indipendenza della Sicilia

L’incontro, che coinvolgerà membri di spicco della struttura organizzativa del movimento, avrà luogo a Palermo, presso l’Hotel Addaura nella zona di Mondello. L’appuntamento è dedicato ai componenti dell’Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale, ai dirigenti provinciali e ai presidenti dei circoli, ma è previsto, nella mattinata anche un incontro aperto ai simpatizzanti.

Programma della Giornata

La giornata sarà infatti divisa in due fasi distinte.

In mattinata, a partire dalle ore 10, si svolgerà un convegno aperto al pubblico, che rappresenta un momento di confronto e discussione sui temi centrali per il movimento e per il futuro della Sicilia. Il convegno sarà presieduto da Gianni Alemanno, figura di rilievo all’interno dell’organizzazione. La mattinata culminerà con un piccolo rinfresco tra le 13 e le 14.

Nel pomeriggio, dalle ore 15, si terrà invece l’assemblea organizzativa riservata ai quadri dirigenti. Sarà un incontro cruciale per discutere la linea politica del movimento, i prossimi obiettivi strategici e le iniziative territoriali. Si sottolinea che i coordinatori provinciali dovranno comunicare, alla segreteria politica dell’evento, l’elenco dei partecipanti suddivisi per singola provincia, per facilitare la gestione dell’evento.

Obiettivi dell’Assemblea

L’assemblea rappresenta un momento essenziale per consolidare la rete organizzativa del movimento e per pianificare azioni concrete mirate al progresso e alla difesa degli interessi della Sicilia. L’occasione servirà anche a rafforzare il dialogo interno tra i rappresentanti provinciali e i dirigenti nazionali, oltre a coordinare meglio le attività future del Movimento Indipendenza della Sicilia. L’evento si configura quindi come un appuntamento strategico per discutere idee e proposte che potrebbero contribuire a un futuro più autonomo e prospero per la Sicilia, coinvolgendo le principali voci della comunità politica indipendentista.

Un’occasione per la Sicilia

Per tutti i partecipanti, questa giornata sarà un’opportunità per fare il punto della situazione e confrontarsi sulle sfide che attendono la Sicilia, tra innovazione, tradizione e identità regionale. È un momento di impegno, riflessione e collaborazione, che sottolinea la determinazione del movimento a giocare un ruolo di primo piano nel panorama politico siciliano.