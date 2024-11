STORIE – Alessia Mosca

Partire dalla Sicilia per poi farvi ritorno, con un bagaglio ricco di esperienze e competenze acquisite all’estero, è il percorso che ha seguito Alessia Mosca, giovane imprenditrice di Patti. Un viaggio di andata e ritorno che non è solo fisico, ma soprattutto legato alla crescita personale e al desiderio di contribuire allo sviluppo della propria terra, troppo spesso vista come un luogo da abbandonare.

Alessia è determinata a cambiare questa mentalità, lavorando per trasformare la Sicilia in una regione capace di offrire opportunità e accoglienza, sia per chi parte sia per chi arriva.

Dalla Sicilia all’Europa e ritorno. Può chiamrsi così la rande scommessa che Alessia ha fatto su stessa.

La storia di Alessia Mosca infatti è quella di tanti giovani siciliani: lasciare la propria casa in cerca di formazione e lavoro, ma con il sogno concreto di tornare un giorno.

Non mollare mai. Così dopo essere cresciuta a Patti, Alessia ha studiato lingue e ha preso parte a diversi programmi formativi in Europa, inclusi periodi di studio in Spagna, Polonia e Malta. “Ho vissuto fuori per anni,” racconta, “ma ho sempre avuto in mente l’idea di creare qualcosa qui, nella mia terra.”

Dopo diverse esperienze all’estero e nel Nord Italia, Alessia è tornata definitivamente a Patti nel 2021 per realizzare il suo progetto.

Un’impresa linguistica per far crescere il Territorio

Il progetto di Alessia Mosca non è la semplice creazione di una scuola di lingue, ma un’iniziativa più ampia e ambiziosa che integra servizi linguistici e consulenze per aziende e realtà locali. Collaborando con attività del territorio, Alessia offre traduzioni e supporto per l’espansione all’estero, contribuendo al miglioramento del settore turistico e imprenditoriale. L’obiettivo è duplice: “Far conoscere la mia terra al mondo e il mondo alla mia terra.” Alessia crede che il bilinguismo e l’educazione linguistica siano chiavi fondamentali per aprire la Sicilia a un turismo più consapevole e per rendere i siciliani più preparati al confronto internazionale.

un progetto coraggioso

Nonostante l’entusiasmo, Alessia non nasconde le difficoltà. “Il nostro territorio a volte sembra chiuso in se stesso,” spiega, sottolineando come la mentalità locale spesso non dia il giusto valore a servizi come quelli che la sua azienda offre. Tuttavia, Alessia non si è arresa. Anzi, ha lanciato iniziative come “I’m Patti”, un gruppo che riunisce imprenditori locali per creare una rete solida e promuovere progetti turistici innovativi, come la mappatura interattiva delle attività del territorio. Alessia ha anche collaborato con il Comune di Patti e con associazioni come Destinazione Sicilia, puntando a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della comunicazione interculturale e qualche anno fa è stata una parte trainante del progetto “Every Day Sicily” con Giuseppe La Rosa ed il suo team, oltre a partecipare ai viaggi studio ed alle attività dell’associazione Sikanie.

Un Sogno di Crescita per la Sicilia

Il sogno di Alessia è che la sua terra smetta di essere un luogo da cui fuggire. “Voglio contribuire a ribaltare questa situazione,” afferma in una recente intervista, “per dimostrare che qui si può fare molto.”

Il suo messaggio ai giovani siciliani è chiaro: partire per scoprire il mondo è importante, ma è altrettanto cruciale tornare con una mentalità aperta e con la voglia di investire nella propria comunità. “Non bisogna accettare passivamente le difficoltà,” dice, “ma trovare un equilibrio e continuare a lottare per il cambiamento, un passo alla volta.”

Alessia Mosca è la prova vivente che il ritorno a casa può essere un atto di coraggio e di amore, capace di trasformare quella che molti chiamano semplicemente nostalgia in una forza creativa.