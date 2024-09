NASO – Parte il Nebrodi Cinema Doc!

Giovedì 10 Ottobre 16.30-18.00 Il Cinema dei Giovani, degli Studenti, delle Scuole. Aspetti Educativi e Formativi. Produzioni indipendenti Conduce: Franco Blandi (Pedagogista e Direttore del Festival Nebrodi Cinema Doc) Davide Callegari (Il colore delle stelle), Francesco Torre (Re-Make), Miriam Cossu (Pupus), Collura Girolamo (Tutto ancora da scrivere Liceo Salerno), Alexandra Breznay (Nos Souvenirs – Francia), Lorenzo Visentin (Dreamers). Venerdì 11 Ottobre 15.00-16.00 Cinema, Ambiente, Territorio: Approccio documentaristico e Narrativo Conducono: Salvatore Granata (Legambiente) e Salvatore Giarratana (già Direttore Parco dei Nebrodi) Flavia Catena (Sulle tracce del gattopardo), Betania Victor Vega (O fazador de Mirantes – Brasile), Angelo Urbano (L’ultimo asino), Vincenzo Giglio (Oliva), Francesco Verrocchio (Il fratino), Ludovica Fales (I racconti del Santo Nero), Manuel Sejio (We are all necessary – Spagna), Cristiano Bendinelli (Amanda) Venerdì 11 Ottobre 16.00-17.00 Cinema, Storie, Temi Sociali: Approccio Narrativo, Documentaristico, Umoristico, Animazione, Videoclip Conducono: Angelo Cretella, Franco Blandi Ospite: D.ssa Cristina Caliò (Intimacy Coordination) Con la partecipazione dei registi: Emma Cecala (Manco Morto), Sara Ceracchi (Come fossi una bambola), Antonella Spirito (The house that stood), Bandad Aghajani (Entropy – Iran), Clelia Catalano (Spring Waltz), Emanuele Torre (Pray for me), Catelani Michele (Lo strano spettacolo di Mr. Ortis), Luana Rondinelli (Assunta). Venerdì 10 Ottobre 17.00-18.00 Il documentario d’Inchiesta: Informazione pubblica e produzioni indipendenti Conducono: Giuseppina Paterniti (Già direttrice Tg3 Rai) e Salvatore Granata (Legambiente) Con la partecipazione dei registi: Lorenzo Mercurio (Terranera, voci dalle fiamme), Luca Salvatore Pistone (Serre, la fascia ragusana trasformata), Sieva Diamantakos (And They Will Talk About Us – Ucraina), Christophe Sion (Unsustainable, on the waste trail – Spagna), Guido Galante (La Lixeria), Rodrigo Giannetto (O Grito – Brasile), Sonia Giardina (Sommersi).