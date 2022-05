PODISMO – Conto alla rovescia per la “10 km di Capo S. Alessio”

In programma domenica 15 maggio

Si è fatta attendere un pò, ma sarà ancora più affascinante la “10 km di Capo Sant’Alessio”, in programma domenica 15 maggio e valida come 6^ prova della 27^ edizione del “Grand Prix Sicilia” di corsa su strada. L’importante manifestazione nazionale FIDAL (“bronze”) si sarebbe dovuta svolgere lo scorso 9 gennaio, ma, a causa della pandemia, la data è stata posticipata e si è optato per un periodo che si abbina perfettamente con le peculiarità climatiche e turistiche dell’incantevole Sant’Alessio Siculo. L’evento podistico è organizzato dall’Atletica Savoca della presidente Manuela Trimarchi, in sinergica collaborazione con il Comune di Sant’Alessio Siculo.

I partecipanti, che giungeranno da tutte le province dell’Isola, si confronteranno su un circuito “a bastone” di 2,500 km, omologato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, totalmente pianeggiante e ricavato sul lungomare. Lo dovranno percorrere quattro volte, godendosi un paesaggio mozzafiato, a pochi metri dalla spiaggia e davanti lo sfondo di Capo Sant’Alessio. La riunione giuria e concorrenti è fissata alle ore 8 nella zona antistante l’ufficio turistico del centro jonico (dove sarà possibile ritirare pettorali e pacchi gara). Nelle vicinanze, verrà posto l’arco di partenza-arrivo; lo start alle ore 09.30, mentre la premiazione comincerà alle 10.45. E’ possibile iscriversi alla “10 km di Capo Sant’Alessio” fino a mercoledì 11 maggio (i presidenti delle società dovranno fare pervenire le mail entro le ore 24.00 all’indirizzo sicilia@tds.sport) .

Sant’Alessio Siculo è famosa nel mondo dell’atletica leggera per aver dato i natali ad Arturo Mastroieni, primo atleta siciliano a partecipare agli Europei e successivamente l’unico presente nel 1936 alle Olimpiadi di Berlino, dove corse i 5000 metri in 15’02”2, giungendo al sesto posto.

