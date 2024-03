RETE CIVICA DELLA SALUTE – “Prevenzione fatta… Vita trovata” progetto di prevenzione, trattamento, supporto ed educazione sul tumore del seno

Percorso informativo-divulgativo rivolto agli studenti delle scuole superiori

Nel quadro del Protocollo d’intesa stipulato tra l’Ufficio Scolastico Regionale e Rete Civica della Salute per supportare l’Educazione Civica trasversale e la sensibilizzazione della popolazione studentesca e della classe docente sul concetto di salute come bene comune, ieri mattina presso l’I.T.E.T. Leonardo da Vinci – Milazzo si è svolto il progetto denominato “PREVENZIONE FATTA… VITA TROVATA”.

Il progetto è nato in collaborazione tra l’Associazione Regionale dei Riferimenti Civici della Sussidiarietà Odv, che ha come mission l’attuazione dei programmi ed attività della RCS in Sicilia, insieme alla Susan G. Komen Italia – APS, che da anni è in prima linea nella lotta al tumore al seno.

“PREVENZIONE FATTA… VITA TROVATA“ propone un percorso informativo-divulgativo, caratterizzato da incontri con gli studenti delle scuole superiori, con argomenti riguardanti la prevenzione primaria, con l’autopalpazione (con spiegazione dimostrativa attraverso dei modelli in silicone) e il ruolo della corretta alimentazione nelle prevenzione dei tumori in generale.

Nell’ambito del progetto gli studenti diventeranno Ambasciatori della Prevenzione per il tumore al seno con rilascio di un diploma di merito.

All’ incontro erano presenti Briguglio Marisa, Coordinatrice Provinciale della Rete Civica della Salute nonché Vice Presidente dell’Associazione A.R.R.C.S Odv, la Dott.ssa Rina Maniaci Riferimento Distrettuale di Milazzo per la Rete Civica della Salute.

Un grazie – dice la Coordinatrice Provinciale RCS Messina Briguglio Marisa – va alla Dott.ssa Casella Maria Franca Direttore Socio Sanitario Milazzo, che ha dato i propri saluti, alla Dirigente Prof.ssa Scolaro Stefania ed alla Prof.ssa Di Blasi Tiziana quale Referente per l’Educazione Civica della scuola, per avere accolto fin da subito positivamente il progetto e per averci ospitati, per il secondo anno nelle loro scuola, dove hanno preso parte all’incontro di oggi ben 130 alunni.

Inoltre un ringraziamento particolare – dice il Riferimento Distrettuale RCS dott.ssa Maniaci Rina – va alla dott.ssa Leardo Tindara, Specialista in Ginecologa e Ostetricia, per la sua grande professionalità e per aver dato in modo volontario e gratuito, il proprio importate contributo a trattare un argomento così importante come quello della prevenzione del tumore al seno.