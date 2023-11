RICONOSCIMENTI – Premiato a palazzo Manganelli di Catania, il progetto, primo a livello mondiale, “Manine in pasta” a favore dei bambini “speciali”

“Manine in pasta” di Ristoworld Italy, si è classificato al primo posto

Le magnifiche sale di palazzo Manganelli a Catania, hanno fatto da sfondo alla premiazione del progetto “Manine in pasta” di Ristoworld Italy, classificatosi al primo posto a livello mondiale del Fun and fellowship competition di Shriners international.

Grande soddisfazione del past president di Ristoworld Marcello Proietto di Silvestro e di Claudio Leocata, attuale presidente.

Commozione anche da parte di Andrea Finocchiaro fondatore di Ristoworld Sicilia che ha esposto ai presenti le finalità e il contributo dell’evento.

“E’ stato un momento di gioia e condivisione per tantissimi bambini, alcuni dei quali anche con seri problemi di salute, che hanno potuto realizzare dolcetti fatti a mano e leccornie di vario tipo, supportati dagli chef, pasticceri e volontari dell’organizzazione, il tutto in un clima di grande spensieratezza e condivisione” – ha affermato Finocchiaro”, ringraziando poi i membri del Sicilia Shriners club per averli coinvolti e supportati.

“Ringrazio Ristorwold Italy – ha affermato a sua volta Maurizio Mancuso, ambasciatore del Capitolo Europeo, membro del Board e già presidente dello Shriners club Sicilia – per aver contribuito al successo della manifestazione. “Manine in pasta”, infatti, è riuscita a regalare un sorriso e un momento di spensieratezza ai bambini “speciali” e alle loro famiglie”.

Gli Shiners sono uno dei più importanti enti filantropici laici del mondo, con sede a Tampa in Florida e fondato nel 1870. Il club di Catania, rappresenta uno dei più attivi, sempre a supporto dei più bisognosi e soprattutto dei bambini con iniziative degne di spessore come quest’ultima risultata prima a livello mondiale.

Durante la stessa mattinata è stato rinnovato il direttivo dello Shrines club Sicilia con il passaggio di consegne tra il presidente uscente Concetto Tringale e il fotografo di fama internazionale Giovanni Quattrone.