RIFONDAZIONE COMUNISTA – L’aumento delle indennità deliberato per il sindaco, il vicesindaco e per gli assessori di Sant’Agata Militello per complessivi 10.000 € al mese appare poco opportuno

La nota del Prof. Fabio Cannizzaro, Segretario del Circolo Territoriale “Francesco Lo Sardo” e componente della Segreteria regionale del PRC Sicilia

Il recente aumento delle indennità deliberato dal Sindaco, dal Vice Sindaco e dagli assessori di Sant’Agata di Militello ha generato un acceso dibattito tra i cittadini.

Sebbene questo incremento sia legittimo, secondo la Legge regionale 13 del 2022, l’impatto sulle casse pubbliche è stato quantificato in circa 10.000 euro al mese e giunge in un periodo in cui i servizi essenziali comunali appaiono realisticamente insufficienti.

Molti cittadini si chiedono se questo aumento fosse davvero necessario.

Molti e con loro Noi del Circolo Territoriale “Francesco Lo Sardo” del Partito della Rifondazione Comunista credono che le risorse avrebbero potuto essere assegnate per migliorare i servizi pubblici santagatesi piuttosto che per aumentare le indennità.

Taluni, poi, propongono, ora a cose praticamente fatte, di eventualmente devolvere parte delle rimpinguate indennità in beneficenza.

È qualcosa che non solo non convince ma, se realmente accadesse, aggiungerebbe ulteriori livelli di complessità al dibattito, provocando, se possibile, nuovi, aggiuntivi interrogativi sulla reale necessità di tale incremento.

Una decisione, a nostro parere, quella dell’incremento delle indennità a Sant’Agata di Militello tanto lecita quanto socialmente intempestiva e politicamente inopportuna che peserà, c’è da giurarci, sulla futura fiducia dei cittadini nei confronti dell’attuale Amministrazione.