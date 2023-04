SINAGRA – Domenica 30 aprile raduno macchine d’epoca

Spring Old Car Tour, domenica 30, raduno ore 08,00

L’amministrazione comunale e la Pro loco di Sinagra ospitano il Sicilia Old Car Club per il 4° Spring Old Car Tour, una manifestazione turistico culturale riservata ad auto storiche costruite entro gli anni ’70. Una giornata all’insegna del divertimento, in un’atmosfera di festa e allegria con sfilata ed esposizione delle macchine d’epoca.

Programma domenica 30 aprile 2023:

Ore 8,00 – Ritrovo in Via Cernaia a Sant’Agata Militello o

Registrazione equipaggi – Prima colazione presso Caffetteria Meli

Ore 9,00 – Partenza per Sinagra

Ore 9,45 – Arrivo a Sinagra – Esposizione vetture in Piazza San Teodoro

Ore 10,00 – Visita guidata della Chiesa Madre e del Palazzo Salleo

Ore 11,00 – Prova cronometrata in Via Prof. Corica

Ore 12,00 – Trasferimento al Museo del Patrimonio Culturale – Visita guidata

Ore 13,00 – Trasferimento al Ristorante “Da Angelo”

Ore 13,30 – Pranzo a base di prodotti tipici locali

Ore 16,00 – Premiazione e saluti

Il Comune di Sinagra e la Pro Loco hanno accettato con molto piacere la proposta del presidente Sicilia Old Car Club Filippo Sauta , che ringraziano per aver scelto Sinagra “La Perla dei Nebrodi”.