SINAGRA – Inaugurato l’orto didattico fiorito

Nello spazio esterno della sede di contrada Vecchia Marina, l’orto didattico fiorito

Sabato 16 luglio 2022 alle ore 18,30 la Pro Loco di Sinagra ha inaugurato “l’Orto didattico fiorito” nello spazio esterno della sede in C.da Vecchia Marina .

Vincenza Mola Presidente della Pro Loco dopo aver ringraziato gli intervenuti ha elogiato il socio ideatore Dominique Presti che con amore ha trasformato la superficie in cemento armato in uno spazio verde, dove i bambini hanno l’opportunità di imparare a riconoscere le piante, la loro coltura ed impiego culinario.

E’ stato possibile abbellire la sede della Pro Loco grazia al premio in denaro pari a €. 600, 00 ricevuto dall’Asproflor Comuni Fioriti, in occasione della manifestazione svoltasi ad ’Eima Bologna, dove la stessa Associazione si è classificata al primo posto con il Diploma speciale “Orto didattico e urbano fiorito”.

Per ringraziare Dominique che, volontariamente e gratuitamente, impiega una parte del suo tempo per la comunità di Sinagra, sarà apposta sulla parete della struttura una targa di ringraziamento.

Domenique Presti ha spiegato che alcuni anni fa, giunto dalla Francia in Sicilia per le vacanze e, nello specifico, a Sinagra rimase folgorato dalla bellezza del posto e, presa coscienza dell’operato dell’associazione turistica Pro Loco, decise di dare il suo contributo ideando questo progetto per sensibilizzare i bambini a rispettare e difendere il pianeta.

Sara La Rosa, giornalista esperta in tematiche ambientali, ha apprezzato molto il lavoro di Dominique e della Pro Loco che da anni porta avanti progetti sempre attuali e di sensibilizzazione.

Antonino Musca Sindaco di Sinagra ringrazia Dominique Presti e i soci della Pro Loco per il lavoro volontario che svolgono a favore della comunità sinagrese.

La Pro Loco ha accolto con entusiasmo l’iniziativa del socio promotore. E un’iniziativa veramente importante perché abitua le nuove generazioni a riconoscere ed apprezzare i prodotti genuini, al riciclo, all’abbinamento con i fiori e metodi naturali.