SINAGRARTE 2024 – Chi esporrà….

Vernissage dell’expo d’arte: venerdì 9 Agosto alle ore 19,00 nei saloni del Palazzo Salleo

Una tradizione di passione e visioni

SinagrArte, giunta a questa edizione, raccoglie l’eredità di passate manifestazioni caratterizzate da grandi passioni e splendide visioni. Nata nel 1985, questa iniziativa ha segnato un’importante fase culturale che si concluse nel 1991. Tuttavia, la “rinascita” di SinagrArte ha trasformato questa manifestazione in un punto di riferimento culturale tra i più significativi per l’intero comprensorio Nebroideo. Dopo quella che possiamo considerare un’edizione “numero zero”, ecco, in tanti, pronti, nuovamente, a celebrare l’arte e la cultura.

SinagrArte, sotto la direzione artistica di Filippo Puglia, non è soltanto una celebrazione dell’arte e della cultura, ma rappresenta anche un motore di crescita sociale e civile per la comunità. come evidenzia Marzia Mancunso l’assessore alla cultura sinagrese che è certa che eventi come questo continuino a sensibilizzare e coinvolgere sempre di più la cittadinanza, promuovendo una partecipazione ampia e un apprezzamento profondo per il patrimonio artistico e culturale del territorio.

“Questa manifestazione è una bella scommessa fatta di Amore, Impegno e Voglia di fare” ha detto il sindaco Nino Musca che da subito a credito nel rilancio di questo brand.

Filippo Puglia esprime il suo sincero ringraziamento che va a tutti coloro che, con il loro impegno, contribuiscono all’organizzazione di un’iniziativa di così alto livello culturale: “Un grazie particolare va all’amministrazione comunale che ha creduto in questo progetto e alla Pro Loco locale che lo supporta e incoraggia. Ma soprattutto, il ringraziamento più sentito va agli Artisti, che danno senso alla Manifestazione, e ne sono l’anima e la forza”.

PITTORI CHE ESPORRANNO:

Alena Kalchanka

Alex Manera

Andrea Seminara

Antonino Gaglio

Balletta Lucia

Benedetta Luca

Catena B. Ballarino

Elisa Caputo

Elisa Callejera

Evelyn Piazza

Gabriele Mele

Giacinta Fazio

Giuseppe Pizzardi

Irene Urbino

Lella Raimondi

Loredana Castrovinci

Luigi Placa

Melina Tricoli

Michaela Pinto

Pasquale Marino

Peppe Rametta

Pina Sutera

Pippo Romeo

Riccardo Velluto

Roberto Antonazzo

Simona Scaffidi

Vittorio Ballato

SEZIONI SCULTORI

Giuseppe Benenati

Nicola Chiaramonte

Renate Ofenwanger

Tamara Aiello

SEZIONE POETI

Domenico Orifici

Elisabetta Ternullo

Franco Fogliani

Ina Franchina

Lucia Russo

Nancy Calanna

Vera Rita Patanè

INSTALLATORI

Anna Parisi

GLI INTERVENTI PROGRAMMATI AL MOMENTO DELL’INAUGURAZIONE

Filippo Puglia – Direttore Artistico

Nino Musca – Sindaco del Comune di Sinagra

Marzia Mancuso – Assessore alla culturA del Comune di Sinagra

Guglielmo Lacava – Vicesindaco del Comune di Sinagra

Enza Mola – Presidente della Pro Loco di Sinagra

Massimo Scaffidi – Grafico e Giornalista