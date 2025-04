SMART FUTURE MESSINA 2025 – Oggi alla Camera di commercio la prima riunione operativa dell’evento che promuove crescita personale, competenze e consapevolezza dei giovani

L’evento in programma nel prossimo mese di novembre, intende riunire imprese, enti formativi e istituzioni per trasformare la città dello Stretto in un polo sempre più attrattivo per la formazione e il lavoro

Prima riunione operativa, questa mattina in Camera di commercio, per Smart Future Messina 2025, l’evento in programma nel prossimo mese di novembre, che intende riunire imprese, enti formativi e istituzioni per trasformare la città dello Stretto in un polo sempre più attrattivo per la formazione e il lavoro, offrendo ai giovani strumenti concreti per il loro futuro.

«La cultura d’impresa può, certamente, essere motore di crescita economica e sociale – afferma il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina – Smart Future Messina 2025 fornisce diverse opportunità di partnership per aziende e organizzazioni che vogliono essere protagoniste di una manifestazione che coinvolge l’intero ecosistema imprenditoriale e formativo del territorio, garantendo agli studenti messinesi un’esperienza diretta di scoperta, ispirazione e contatto con il mondo del lavoro».

L’obiettivo è quello di aiutare i giovani a comprendere cosa vorrebbero fare “da grandi”, attraverso il contatto con figure di eccellenza dell’imprenditoria, della cultura, della società, della scienza e dell’arte. Spazi interattivi dove aziende, università, its academy e organizzazioni incontrano gli studenti, offrendo esperienze pratiche e coinvolgenti su professioni, competenze trasversali e sfide globali. «Torniamo a Messina con un’edizione live – dichiara Lilli Adriana Franceschetti, presidente di Smart Future Academy – dopo gli eventi online del 2021 e 2022. Esempio ed emozione, è così che vogliamo ispirare le nuove generazioni. Mostrando ai ragazzi storie di successo personali e professionali dalle quali trarre esempi e regalando loro quell’emozione che incoraggia e supporta l’attività lavorativa».