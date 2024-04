STEFANO COCO – La morte di un eterno ragazzo degli anni ’80

Si stringe alla Famiglia Coco per la grave perdita di Stefano, il quale è stato amico e riferimento per quanti hanno militato e militano a Destra a Catania. Dalle ore 16 di oggi presso la Federazione di corso Sicilia 11, verrà allestita la camera ardente.

Non posso non pensare alla sua assoluta generosità, al suo entusiasmo travolgente, alla sua eterna giovinezza nello spirito e nel corpo… Stefano è stato il fratello che non ho mai avuto e che è stato sempre al mio fianco nei momenti belli e nei momento brutti. Con lui oggi se ne va un pezzo della mia vita e della storia della destra catanese.

Ma Stefano ha lottato qualche ora ancora e adesso non è più con noi! E non puoi non pensare ai mille ricordi che ti legano a lui. Alla militanza vissuta come scelta di vita e di coerenza, alle affissioni notturne, ai volantinaggi, alle campagne elettorali e agli splendidi momenti informali passati insieme con le nostre famiglie e con la nostra comunità, al mio vespone blu 125 (che ha accompagnato la mia giovinezza e a cui ero visceralmente legato) che gli ho regalato (cosa che non avrei fatto a nessun altro) con la promessa ( puntualmente mantenuta) che non avrebbe mai tolto gli adesivi del FdG e degli Indians.

Giuseppe Bonanno Conti

A Dio Stefano Coco . Affranto dal dolore ho salutato per l’ultima volta il mio Fratello e Camerata Stefano Coco salito al cielo questa notte vittima di un brutale incidente che ce lo ha portato via improvvisamente. Oltre cinquanta anni di Cameratismo, battaglie, avventure e goliardia che lasciano nel mio cuore un segno indelebile di tristezza. Ti ricorderò per sempre come uno dei migliori Uomini di questa terra dove ti sei speso per l’Idea e per i Camerati con abnegazione e altruismo non comuni. È difficile accettare la tua scomparsa, mi unisco e ci uniamo all’immane dolore della moglie Emanuela, dei figli Elena e Lorenzo e della famiglia tutta. Abbruniamo le nostre bandiere in attesa di salutarlo con i dovuti Onori dei combattenti. A rivederci e salutaci tutti lassù, ti voglio ricordare come in questa foto con il nostro sorriso che ha sfidato il mondo intero. STEFANO COCO, PRESENTE

ALLA FAMIGLIA SINCERE CONDOGLIANZE DALLA REDAZIONE DI SCOMUNICANDO.IT

“La morte è solo un’altra via. Dovremo prenderla tutti. La grande cortina di pioggia di questo mondo si apre, e tutto si trasforma in vetro argentato. E poi lo vedi… bianche sponde e, al di là di queste, un verde paesaggio, sotto una lesta aurora.” – Gandalf- Il Signore Degli Anelli: Il Ritorno Del Re

Pipino: Non credevo sarebbe finita così.

Gandalf: Finita? No, il viaggio non finisce qui. La morte è soltanto un’altra via. Dovremo prenderla tutti. La grande cortina di pioggia di questo mondo si apre e tutto si trasforma in vetro argentato. E poi lo vedi.

Pipino: Cosa, Gandalf? Vedi cosa?

Gandalf: Bianche sponde, e al di là di queste, un verde paesaggio sotto una lesta aurora.

Pipino: Beh, non è così male.

Gandalf: No. No, non lo è.