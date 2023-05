UNIONCAMERE SICILIA – Consegnate le certificazioni con il marchio “Ospitalità Italiana” alle aziende della provincia di Messina

Al rilascio del marchio “Ospitalità Italiana” è stata associata l’attribuzione di un rating di valutazione

Unioncamere Sicilia in collaborazione con Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, società del sistema camerale che gestisce il marchio “Ospitalità Italiana”, nell’ambito del programma “Sostegno del Turismo” del Fondo di Perequazione 2019-2020, riguardante la promozione del settore turistico, ha assegnato alle Imprese Ricettive e Ristorative della Regione Sicilia che hanno avuto i requisiti, l’attestazione di un marchio di qualità denominato “Ospitalità Italiana”.

Al rilascio del marchio “Ospitalità Italiana” è stata associata l’attribuzione di un rating di valutazione, in relazione ai fattori: Notorietà, Identità, Promozione del territorio e infine Qualità del servizio offerto.

Hanno partecipato alla selezione per l’assegnazione del marchio “Ospitalità Italiana” le strutture operanti nelle province siciliane che esercitano l’attività di: Hotel, Bed and breakfast, Ristorante, Agriturismo.

Nella Regione Sicilia hanno superato il percorso di certificazione 24 aziende, tre delle quali nella provincia di Messina, nello specifico: Agriturismo Santa Margherita, La Plage Resort e CùtìLùDissi.

Nella giornata odierna presso la Camera di Commercio di Messina, il Presidente di Unioncamere Sicilia Giuseppe Pace, il Presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina, il Segretario Generale di Unioncamere Sicilia Santa Vaccaro e il Segretario Generale della Camera di Commercio di Messina Paola Sabella, hanno consegnato le targhe e l’attestazione relative al conseguimento del marchio “Ospitalità Italiana” alle tre aziende della provincia di Messina.

L’ottenimento del marchio e del relativo rating – dichiara il Presidente Giuseppe Pace – è stato frutto del superamento del percorso di certificazione garantito da una struttura qualificata come Isnart. Per ciascuna impresa è un’ottima affermazione di qualità e capacità imprenditoriale, della quale essa può darne ampia diffusione nella propria attività di comunicazione e promozione. Inoltre – aggiunge Pace, Unioncamere Sicilia tramite la rete delle Camere di Commercio aggiungeranno, nel Registro Imprese, l’avvenuto ottenimento della certificazione, alimentando così il fascicolo elettronico d’impresa ed il cassetto digitale dell’imprenditore.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di qualificare e certificare l’offerta turistica delle imprese Siciliane – dichiara il Segretario Generale Santa Vaccaro – in modo da favorire un posizionamento sempre più competitivo nei confronti della domanda turistica e pienamente rispondenti alle caratteristiche di ciascun territorio. Conclude Santa Vaccaro – le strutture certificate saranno inserite nelle azioni promozionali di Unioncamere Sicilia e all’interno del portale www.scoprilasicilia.it, nonché nel portale di Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche.

La Camera di commercio è ben lieta di poter attribuire un così prestigioso riconoscimento a tre aziende del proprio territorio – afferma Blandina – che, da oggi, entrano a far parte delle 6750 imprese certificate in Italia e potranno, così, fregiarsi di un marchio che, dal 1997, garantisce al consumatore standard qualitativi sulle imprese ricettive e ristorative certificate.

Il marchio “Ospitalità Italiana” rappresenta una certezza per il consumatore e offre una serie di indubbi vantaggi per le imprese – afferma Paola Sabella – visibilità, chiarezza di immagine, facilità di scelta per il cliente. E’ una soddisfazione per l’Ente camerale di Messina poter insignire del marchio tre aziende messinesi.