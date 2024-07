BROLO DOC FESTIVAL – Si inizia domani con un debutto nazionale, Andrea Tidona in scena ed un quintet di grande livello

Il debutto nazionale di “Mizzica, questo è Jazz” una chicca che dà valore al Festival

Il Brolo DOC Festival: Un’esplosione di Jazz e Cultura

Dal 31 luglio al 3 agosto, Brolo ospita il tanto atteso Brolo DOC Festival Jazz, un evento che celebra il jazz e le sue diverse influenze con una serie di concerti gratuiti. Il festival, già riconosciuto come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica, si distingue quest’anno per un programma ricco e variegato, che include l’anteprima nazionale di uno spettacolo unico nel suo genere.

Il Debutto di “Mizzica, questo è Jazz”

Il festival si apre con l’anteprima nazionale dello spettacolo “Mizzica, questo è Jazz”, una produzione che racconta la storia meno nota delle origini del jazz, legate sia alla Sicilia che agli Stati Uniti. Il racconto, scritto da Marina Romeo e diretto da Alessandro Machia, sarà interpretato da Andrea Tidona, noto attore italiano, e accompagnato da un quintetto di musicisti di alto livello: Rino Cirinnà, Antonino Artino, Rosario Di Leo, Pietro Longo e Carmelo Saterno.

Questo spettacolo concerto mira a esplorare le radici profonde del jazz, evidenziando il contributo dei musicisti siciliani e afroamericani all’emergere di questo genere musicale. La narrazione seguirà la storia di Tony Inn e Jim, due giovani di origine diversa uniti dalla passione per la musica, in un’epica rappresentazione del potere redentivo della musica.

A Brolo lo spettacolo tra musica e teatro di fatto sarà una grande prova generale, prima dello spettacolo di Messina a fine agosto, ma già ci sono richiesta e non si escklude che l’evento possa anche andare in scena a Malta e a Palermo.

Un Festival di Jazz puro

Dopo il debutto di “Mizzica, questo è Jazz”, il festival prosegue con una serie di esibizioni di artisti rinomati.

L’1 agosto, il moletto di Brolo sarà il palcoscenico per il quintetto Vittorio Cuculo & Lucia Filaci, che presenteranno “Our Mood”.

Il 2 agosto, alla Villa Comunale, il Nicola Tariello Quintet offrirà un omaggio a Paolo Conte con “Sotto le stelle del jazz”, un tributo che promette di emozionare il pubblico con interpretazioni uniche delle opere del grande cantautore italiano.

La chiusura del festival, il 3 agosto, vedrà la straordinaria esibizione della NTJO (New Talents Jazz Orchestra), diretta da Mario Corvini, con un’orchestra composta da ben 17 elementi.

Jazz al servizio del turismo

L’assessore al turismo di Brolo Nuccio Ricciardello ha espresso grande soddisfazione per la programmazione di quest’anno, sottolineando come il festival sia pensato per attrarre sia gli intenditori di jazz che coloro che desiderano semplicemente godersi delle serate di buona musica.

Ricciardello ha lodato il lavoro di squadra tra professionisti ed esperti del settore, enfatizzando il ruolo del festival come ambasciatore di turismo e accoglienza. Il supporto dell’assessorato regionale al turismo, che ha coperto i costi di produzione, testimonia l’importanza dell’evento nel panorama culturale siciliano.

Con il Brolo DOC Festival Jazz, ci si prepara a vivere quattro giorni di musica e cultura, celebrando le radici del jazz e la sua evoluzione in un contesto di condivisione e scoperta.

Un evento che, come affermato dallo stesso Ricciardello, è ormai un appuntamento classico in Sicilia, capace di unire persone e culture sotto il segno della musica.