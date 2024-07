SUGGESTIONI – Mario Incudine, cantautore e cuntastorie, fa sognare nel contest del Convento dei Cento Archi

Mario Incudine, cantautore e cuntastorie, è una delle voci più apprezzate della nuova canzone siciliana. E ieri sera a Ficarra ha dato conferma che puntare su di lui è stata una scelta vincente ed unica. Insieme a lui Antonio Vasta (fisarmonica, organetto, pianoforte)

e Pino Ricosta (percussioni)

Mario Incudine è stato l’artefice di uno spettacolo intimo, lieve e poetico che attinge alla musica tradizionale per proiettarsi in uno moderno in cui la radice della tradizione siciliana si fa viva e ricca di spunti creativi.

Un cammino in musica fatto di suggestioni e sacralità dei ricordi tra famiglie e riti santi, canti dei migranti, quelli di lavoro e delle novene. Un sound che Incudine fa risuonare in chiave contemporanea con arrangiamenti minimalisti che esaltano la vocalità e la profonda musicalità e comunicabilità della lingua siciliana.



Sono canzoni – dice Mauro Cappotto, che ha fortemente voluto l’evento ( incastonandosi bella “sua” rassegna che ha altri due appuntamenti l’8 agosto ospitando “Multiverso” di Dario Naccarie il 23 agosto con Dario Campisi – trio) – ‘scordate’, quelle delle miniere, nei campi di grano della Sicilia dei primi del Novecento, nelle sedi dei sindacati dei lavoratori, nelle chiese di campagna.

Sono canzoni “scordate” anche nel senso musicale del termine, poco accordate, di quelle suonate dai barbieri, dai contadini, da musicanti improvvisati, da cantori poco intonati, ma che conservano tutta l’anima della Sicilia.



E’ stato un concerto di teatro-canzone, perfettamente calibrato per un’estate Ficarrese senza “parasigna” dove il pubblico diventa parte dello spettacolo, dove le voce sussurrando all’orecchio dello spettatore lo porta dentro i vicoli anche di quella Ficarra di ieri e di oggi.