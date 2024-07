MOBILITA’ – 18 autobus ibridi alla Magistro, tra investimenti e rispetto dell’ambiente

L’arrivo dei nuovi autobus extraurbani: Ancora un traguardo per la ditta brolese. Ieri in sfilata per le vie del paese

saranno in funzione già nei prossimi giorni

Ieri è stata una giornata di festa per l’azienda di trasporti pubblici brolese che ha voluto condividere questo nuovo traguardo con tutta la comunità.

I bus infatti, in arrivo da Modena, sono stati accolti con sorpresa, applausi e la benedizione del reverendo Don Maurizio Caruso. I nuovi mezzi (tutti ibridi alimentati a diesel e energia elettrica) hanno sfilato con orgoglio per le strade del paese, prima di raggiungere il deposito aziendale.

Questi autobus rappresentano un elemento fondamentale del progetto regionale volto a potenziare la mobilità sostenibile in Sicilia. Il finanziamento per l’acquisto dei nuovi veicoli è stato in gran parte coperto dalla Regione Siciliana, che ha contribuito per l’80% dei costi totali. Il programma di ammodernamento, parte di un piano più ampio dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, mira a rinnovare il parco mezzi e a migliorare il servizio offerto ai cittadini, in linea con gli obiettivi di transizione verde, digitale e resiliente della Regione.

I nuovi autobus, già 16 a Brolo, con altri due in arrivo nei prossimi giorni, percorreranno le tratte extraurbane che collegano i Nebrodi con Messina. Questi mezzi non solo sostituiranno 18 veicoli ormai obsoleti, pronti ad essere rottamati, ma offriranno anche maggiori servizi e sicurezza per i passeggeri. La ditta Magistro, insieme ad altre 19 aziende di trasporto locale, è stata selezionata per beneficiare del contributo regionale, un supporto essenziale per l’acquisto di autobus moderni e sostenibili.

La decisione di rinnovare la nostra flotta non è solo una questione di aggiornamento tecnologico, hanno spiegano i responsabili della Magistro, ma anche un impegno verso una maggiore qualità dell’aria e un ambiente più sano.

L’iniziativa sottolinea l’importanza di una mobilità pubblica efficiente e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e alle sfide ambientali contemporanee.

La cerimonia di benvenuto si è conclusa al tramonto, con i nuovi autobus che, dopo la parata, si sono diretti al piazzale del deposito aziendale, pronti per iniziare il loro servizio a beneficio della comunità