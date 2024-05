EUROPEE – Boccia: Schlein capolista Sicilia-Sardegna è attenzione massima PD alle isole

Boccia: “Non sarà certamente il fantomatico Ponte sullo Stretto a risolvere i problemi infrastrutturali della Sicilia”

“La scelta di Elly Schlein di candidarsi capolista alle europee nella circoscrizione Sicilia-Sardegna è la dimostrazione dell’attenzione massima che il Partito democratico riserva alle nostre Isole e all’importanza delle stesse in una nuova visione del Mezzogiorno nel Mediterraneo. Il governo continua a danneggiare il sud, prima cancellando il Rdc, poi la decontribuzione per i lavoratori e le imprese del Sud, poi bloccano le risorse FSC, cancellano gli investimenti del PNRR destinati al Mezzogiorno. E con l’autonomia differenziata di Calderoli spaccano ulteriormente l’Italia, allontanando Sicilia e Sardegna che rischiano di rimanere ancora più indietro dal resto del Paese. Sono sempre più evidenti i rischi enormi sull’indebolimento della sanità, così come i tagli sui trasporti e sulla scuola. E non sarà certamente il fantomatico Ponte sullo Stretto a risolvere i problemi infrastrutturali della Sicilia che continua ad avere come tempi di percorrenza in treno da Messina a Trapani dalle 10 ore e mezzo alle 14 ore. I siciliani chiedono infrastrutture primarie, strade, ferrovie, autostrade, potenziamento di porti e aeroporti. La presenza della Segretaria Elly Schlein nella lista della circoscrizione Isole, che guida una delegazione di uomini e donne capaci, validi, ciascuno innamorato della propria terra, rappresenta la possibilità di riscatto per queste due terre meravigliose e spesso dimenticate, per tornare ad avere un ruolo da protagonista sui tavoli europei che contano”. Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico, intervenendo a Messina ad un incontro organizzato dalla candidata Maria Flavia Timbro con le organizzazioni sindacali.