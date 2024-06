LAURA CASTELLI – La prima cosa che mi sento di dire a tutti è grazie

Grazie agli oltre 36.000 italiani che hanno scritto il mio nome sulla scheda, rendendomi la seconda più votata della Lista Libertà in tutta Italia alle spalle del nostro leader Cateno De Luca che ha raggiunto oltre 82.000 preferenze.

Grazie alle centinaia di volontari che ci hanno dato una mano in questi mesi frenetici di campagna elettorale, contro tutto e tutti: il progetto confederale di Libertà andrà avanti con chi vorrà esserci.

Grazie a chi ha dato fiducia al nostro leader Cateno De Luca, che conferma in Sicilia la propria leadership essendo il più votato di tutti i leader dei partiti d’opposizione.

Noi siamo dei maratoneti e la nostra forza si misura sulle lunghe distanze, come dimostra la storia politica di Cateno De Luca, capace di passare in 10 anni in Sicilia dall’1% al 25%.