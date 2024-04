GRANFONDO NEBRODI – Oltre la gara, scoprendo il territorio

PERCORSO GRANFONDO (KM 123,10 – Dislivello metri 2.741 alt.max 1262 metri

La gara si svolgerà su un percorso di 123,1 km, con partenza dal lungomare di Brolo, si procederà sulla statale 113 in direzione Palermo ad andatura controllata ed arrivati al ponte di Naso si risale lungo la SP 146 bis direzione Sinagra, al km 10 circa dalla partenza si darà il via agonistico. A Sinagra si sale verso Ucria dalla S.P. n. 139, arrivati ad Ucria si prosegue lungo la SS 116 direzione Floresta dove ci sarà il GPM ed il 1° ristoro, si procede poi fino al “bivio Favoscuru”.

Svolta a sinistra lungo la SP n. 122 direzione Polverello – San Piero Patti, arrivati a San Piero Patti si prosegue verso la SP n. 136 direzione Fondachello di Sant’Angelo di Brolo per proseguire sempre sulla SP n. 136 direzione Raccuja e proseguire fino al ponte 2 Archi. Ci si immette sulla SP n. 145 ter direzione Sinagra ed arrivati nel centro abitato di Sinagra di sale a Ficarra lungo la SP 145 dove è posto un ristoro. Si scende poi lungo la SP n. 146 fino a Brolo e nel centro abitato si svolta a destra per risalile lungo la SP n. 142 direzione Lacco ed a seguire SP 143 ed in loc. Santo Pietro SP 144 per ritornare a Ficarra centro SP 145. Si riscende lungo la S.P. n. 146 per concludere la competizione nel lungomare di Brolo dove è posto l’arrivo.

PERCORSO MEDIOFONDO (Km 96,50 – Disliv. metri 2.040 alt.max 1262 metri (Floresta)

La gara si svolgerà su un percorso di 96,5 km, con partenza dal lungomare di Brolo, si procederà sulla statale 113 in direzione Palermo ad andatura controllata ed arrivati al ponte di Naso si risale lungo la SP 146 bis direzione Sinagra, al km 10 circa dalla partenza si darà il via agonistico. A Sinagra si sale verso Ucria dalla S.P. n. 139, arrivati ad Ucria si prosegue lungo la SS 116 direzione Floresta dove ci sarà il GPM ed il 1° ristoro, si procede poi fino al “bivio Favoscuru”.

Svolta a sinistra lungo la SP n. 122 direzione Polverello – San Piero Patti, arrivati a San Piero Patti si prosegue verso la SP n. 136 direzione Fondachello di Sant’Angelo di Brolo per proseguire sempre sulla SP n. 136 direzione Raccuja e proseguire fino al ponte 2 Archi. Ci si immette sulla SP n. 145 ter direzione Sinagra ed arrivati nel centro abitato di Sinagra di sale a Ficarra lungo la SP 145 dove è posto un ristoro. Si scende poi lungo la SP n. 146 fino a Brolo dove è posto l’arrivo.

TEMPO MASSIMO

Percorso GRANFONDO Km 123,10 (ore 7,30) – MEDIOFONDO Km 96,50 (ore 6,00).

Tutti i concorrenti che opteranno per il percorso lungo dovranno transitare alla deviazione della GF nel centro di Brolo, al km 95 entro e non oltre le ore 13:30, subito dopo si procede alla chiusura del cancelletto ed i ciclisti dopo quell’orario verranno deviati sul percorso di Medio Fondo;