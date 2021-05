MANIINALTO – L’impegno del Lions nelle scuole orlandine: “una migliore igiene contro il virus”

5 maggio, giornata internazionale dell’igiene delle mani. Ieri l’incontro come 650 ragazzini nelle scuole di Capo d’Orlando, Nei prossimi giorni sarà interessato anche il “Comprensivo” di Brolo – Le foto

La lotta al Corona virus inizia mettendo le mani sotto ad rubinetto.

Il direttivo del club Lions del Distretto di Capo d’Orlando – il 108 Yb -, l’unico in Sicilia, ha partecipato ieri agli incontri con gli alunni elle scuole orlandine, sotto l’egida dei Ds Rinaldo e Troiani e – che hanno aderito al progetto – referenti dell’iniziativa la dottoressa Maria Briguglio e il dottor Gaetano Rifici – dedicato alla prevenzione, ed a “come scovare i nostri batteri e distruggerli”.

Un progetto che in maniera giocosa era strutturato per insegnare ai bambini delle scuole primarie e dell’infanzia la corretta procedura per il lavaggio delle mani indicata dall’OMS attraverso una semplice filastrocca e portando nelle aule le avventure di Sherlock Soap e Dottor Gel, simpatici personaggi alla ricerca di batteri e virus “sospetti”.

In occasione della giornata internazionale dell’igiene anche i grandi sotto l’esempio dei più piccoli hanno imparato, divertendosi, ad avere sempre le mani ben pulite.