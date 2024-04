MESSINA – Il convegno sulla nuova Mobilità organizzato dal comitato Messina 3S

Il comitato Messina 3S invita la cittadinanza messinese al convegno La nuova mobilità a Messina quale futuro ?

Ecco il comunicato del comitato

Superfluo ricordarvi quanto sia importante la partecipazione. Se vogliamo dimostrare che realmente il dissenso verso queste scelte dell’Amministrazione in tema di viabilità sono dannose per i cittadini dobbiamo partecipare numerosi con la presenza. Non basta il post sui social. Diffondete e distribuite nota con allegata locandina a amici e parenti che siano interessati a partecipare ad un CONVEGNO che ritengo , a prescindere da tutto , sia interessante non fosse altro per gli argomenti e i relatori che sono qualificati e illustri.

Comitato cittadino denominato “3S”, nato dalla fusione dei tanti comitati pro viabilità sostenibile. Il Comitato al momento conta 40 iscritti, di cui 32 soci promotori tra commercianti, professionisti e cittadini ed 8 ordinari, ma in queste ore sta procedendo all’iscrizione di molti altri soci.

La composizione del Comitato ad oggi vede Presidente Gaetano Sciacca, vice presidente Salvatore Todaro, tesoriere Francesco Mangano, segretario Franco Fazio e consiglieri esperti Nino Principato, Angela Rizzo, Andrea Scarfì, Giambattista Arrigo, Francesco De Luca e Giuliano Saitta.

Programma del convegno

Introduzione

Ing. Gaetano Sciacca, Presidente Comitato cittadino “Messina 3S” Messina Sviluppo, Sostenibilità, Sicurezza.

Saluti

Amministrazione Comunale di Messina

Dott. Giovanni Caruso, consigliere Comunale Messina, delegato dalla Presidenza del Consiglio.

Pietro Patti, segretario Generale CGIL Messina

Antonino Alibrandi, segretario Generale CSIL Messina

Ivan Tripodi, segretario Generale UIL Messina

moderatore, Giuseppe Bevacqua, Giornalista

Interventi programmati

16,30 professor Michele Limosani – Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina .

“Il commercio a Messina tra mito e realtà.”

16,40 professor Gaetano Bosurgi – Professore Ordinario di Infrastrutture viarie – Dipartimento di Ingegneria – Università degli Studi di Messina.

“Smart Mobility. Il processo di digitalizzazione delle infrastrutture di trasporto.”

16,50 professor Massimo Di Gangi – Professore Ordinario di Trasporti – Dipartimento di Ingegneria – Università degli Studi di Messina.

“Mobilità urbana sostenibile.”

17,00 dottor Giuseppe Pistone – ARPA Sicilia

“La mappatura acustica nella città di Messina.”

17,10 dottoressa Maria Rita Gulletta – ARPA Sicilia

“Qualità dell’aria nella città di Messina dal 2012 al 2023.”

17,20 architetto Pino Falzea – presidente Ordine Architetti – Messina

“Mobilità e riqualificazione urbana.”

17,30 ingegner Santino Trovato – presidente Ordine Ingegneri -Messina

“Implicazioni sul PUMS nella città di Messina.”

17.40 ingegner Carmelo Di Bartola – progettista Osservatorio Provinciale dei Trasporti.

“La mobilità a Messina.”

17,50 dottor Sergio Papisca – presidente Ordine dei Farmacisti di Messina

“Importanza e ruolo della farmacia quale primario presidio sanitario sul territorio.”