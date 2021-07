PRO LOCO BROLO – Al via il progetto ”Patrimonio immateriale e beni culturali nella Sicilia Orientale”

Dal 15 luglio, impegnate due ragazze, Beatrice e Giulia che per un anno seguiranno il progetto legato alle attività del servizio civile

gli auguri di buon lavoro a Beatrice e Giulia per la nuova esperienza

L’associazione Pro Loco Brolo comunica che per il Servizio Civile 2021 sono state assegnate due unità per il progetto ”Patrimonio immateriale e beni culturali nella Sicilia Orientale”, iniziato il 15 luglio.

Amedeo Arasi, Presidente Pro Loco Brolo, afferma:

“Tanti sono stati i giovani brolesi che ci hanno contattato e partecipato alla selezione: uno stimolo per l’associazione per tentare di aumentare i posti a disposizione per gli anni futuri”.

Riccardo Ricciardello e Giuseppe Gugliotta, Olp e associato, sostengono:

“Siamo entusiasti che finalmente la nostra attività possa riprendere a regime nonostante la pandemia Covid-19”.

Federica Messina, consigliere dell’associazione:

“Il servizio civile è un’esperienza che mi ha formata, mi ha permesso di far conoscere il nostro territorio e le nostre tradizioni a chiunque venisse a trovarci”.

Aldo Carmisano, vicepresidente, dichiara:

“Nonostante il periodo e le difficoltà che stiamo attraversando, cercheremo di dare il nostro contributo attraverso qualche evento e progetto che renderemo pubblici”.

Infine l’intera associazione augura un buon lavoro a Beatrice e Giulia ed un grande in bocca al lupo per la nuova esperienza.