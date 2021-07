SFIDE IMPRENDITORIALI – L’Elettrosud di Brolo apre la 13^ filiale. Quella di Marsala

Uno sguardo all’Azienda

Il core business dell’Azienda è costituito dalla commercializzazione di materiale elettrico civile ed industriale, cavi elettrici, apparecchi d’illuminotecnica, automazione industriale, sicurezza e domotica oltre che soluzioni innovative nel settore delle Energie Rinnovabili, tramite una Rete Vendita composta da numerose Filiali dislocate sul territorio siciliano ed in parallelo tramite una rete di Agenti.

Attualmente l’Azienda si colloca tra le prime cinque aziende del settore nella regione Sicilia, punto di riferimento per Rivenditori, Installatori, Industrie, Imprese ed Enti, oltre che per ingegneri e architetti per quanto riguarda l’aspetto della progettazione.