SICILIA MATER – Maggio dei Libri 2024: Lib(e) ri dentro/Lib(e)ri fuori?

Sicilia Mater, format culturale Sicilia Mater curato da Giusy La Spada e Salvo Presti

Con questa domanda, libera declinazione del tema “Se leggi ti lib(e)ri”, scelto per l’ edizione 2024 de Il Maggio dei Libri dal Centro per il libro e la lettura del Mibac, torna il format culturale Sicilia Mater curato da Giusy La Spada e Salvo Presti.

Varie le location di questa edizione:

la casa circondariale di Barcellona P.G (Me), la libreria Giunti al Punto di Parco Corolla, le biblioteche dei Comuni di Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela, Pace del Mela, il centro culturale “Lyceum” di Oliveri (Me) e, in occasione di un evento speciale dedicato a:

Gli sguardi di Nicola Curzio sul cinema contemporaneo e le immagini della giustizia in Leonardo Sciascia”, le Fabbriche Chiaramontane di Agrigento, Polo culturale di arte moderna della Fondazione Orestiadi.

Sicilia Mater è una rubrica culturale nata durante il lockdown del 2020 e dedicata a presentazioni di autori, libri e biografie, ispirate anzitutto alla declinazione del femminile partendo dal mito di Demetra e Kore fino alle complesse dinamiche della contemporaneità. Con particolare attenzione alla domanda quasimodiana sulla “permanenza della poesia” nel nostro tempo.

Le presentazioni sono realizzate in collaborazione con gli Enti e le associazioni culturali, di volontariato e del terzo settore:

L’Albero delle Carrube; “Sicilia Fantastica”, Posto occupato, “Le donne del Borgo” di Rodì Milici, Levitàs e Il Circolo letterario del libro del Venerdì di Torregrotta, Giunti al punto librerie Milazzo, Parco Corolla, Soroptimist International sezione di Spadafora- Gallo Niceto; Fi.da.pa sezione Merì-Valle del Mela.

Il programma in dettaglio:

18 aprile ore 19.00 Giusy Sciacca “D’amore e di rabbia” (Neri Pozza) presenta Francesco Lisa – Giunti al punto libreria Parco Corolla Milazzo (ME)

27 aprile ore 18.30 Mario Falcone “Network” (Elledilibro) presenta Salvo Presti – Biblioteca “Elvira Sellerio” – Santa Lucia del Mela (ME)

3 maggio ore 17.30

“Le possibilità che forse restano alla giustizia”.

Gli sguardi di Nicola Curzio sul cinema contemporaneo e le immagini della giustizia in Leonardo Sciascia.

Nicola Curzio “Prima che tutto torni buio (Laterza) – “

“Diritto, Verità e Giustizia” (Ordine degli avvocati di Agrigento) –

con Vincenza Gaziano, Aurora Notarianni, Roberto Conti, Stefano Zammuto, Fabrizio Catalano, Antonina Nocera, Salvo Presti.

Fabbriche Chiaramontane -Agrigento (AG)

5 maggio ore 18.00

Simona Moraci “Come pesci sugli scogli” (Morellini) presenta Katia Trifiró – Biblioteca comunale San Filippo del Mela (ME)

11 maggio ore 18.30

Claudia Terranova “Stanza 212” (Pungitopo) presenta Ramona Mondì- Giunti al punto Libreria, Parco Corolla – Milazzo (Me)

17 maggio ore 18.30

Giusi Arimatea “Una vita a cottimo” (Pungitopo) presentano Giusy La Spada e Antonella Nuccio – Biblioteca comunale – Pace del Mela (ME)

18 maggio ore 18.30

Enzo Basso “Bianco di Mannara” (Clipping) presenta Marina Romeo – centro culturale “Liceum” Oliveri (ME). Letture a cura di Anna Ricciardi

24 maggio ore 18.30

“Le Siciliane. Almanacco illustrato per giovani sognatrici” a cura di Mauro Mondello (Centopassi) – centro culturale Lyceum – Oliveri (ME).

25 maggio ore 10.00 Simona Lo Iacono “Virdimura” (Guanda) presenta Carmen Currò – Casa Circondariale “V.Madia” Barcellona P.G. (ME).

31 maggio ore 18.30

Margherita Rimi “Il popolo dei bambini. Ripensare la civiltà dell’infanzia” (Marietti) – presenta Alessandro Greco – Giunti al punto libreria ,Parco Corolla Milazzo (ME)

01 giugno ore 10.00

Margherita Rimi “Il popolo dei bambini”. Ripensare la civiltà dell’infanzia (Marietti) – presenta Renato Candia –

Casa Circondariale “V.Madia” Barcellona P.G.