TEATRO – Al Trifiletti di Milazzo Persefone, con la regia di Viviana Isgrò

25 maggio 2024 ore 21:00 il Circolo delle lucertole e l’ASD Sicilia danza musical school in Persefone al teatro Trifiletti di Milazzo

Sabato 25 Maggio 2024, alle ore 21:00, al Teatro Trifiletti di Milazzo, arriva l’intrigante mito di “Persefone” a cura del Circolo delle Lucertole e della ASD Sicilia Danza Musical School. Biglietti disponibili.

“Persefone”, per la regia di Viviana Isgrò, è un’opera che intreccia elementi mitologici a una prospettiva moderna, creando un’esclusiva esperienza teatrale. La messa in scena è caratterizzata da ambientazioni suggestive in cui il mondo sotterraneo e la vita quotidiana si fondono, diventano interscambiabili e luoghi pieni di contenuto. Ad unire tradizione e innovazione contribuiscono anche le colonne sonore, mentre le luci e le ombre, che si inseguiranno sul palco nell’infinito gioco del mistero, ricreeranno un’atmosfera onirica e intensa.

Gli attori presentano uno stile recitativo quotidiano e allo stesso tempo drammatico, con pezzi di bravura anche nel canto.

Le coreografie dello spettacolo sono curate dal ballerino e coreografo Maestro Gianni Martino, direttore artistico della ASD Sicilia Danza Musical School insieme alla Maestra Edvige Giusto.

Un mix di originalità e passione che attinge dall’ampio back ground del Maestro. Sono movimenti che esprimono disperazione, mistero, intrigo e seduzione. Tracciano le emozioni dell’indimenticabile mito di Persefone, tra scenografie particolari e colonne sonore indimenticabili.

Viviana Isgrò, attrice e regista, nonché Presidente del Circolo delle Lucertole, specifica: «Si tratta di un’esperienza teatrale coinvolgente che porterà lo spettatore a compiere un viaggio emozionante attraverso il mito di Persefone e il suo legame con il mondo sotterraneo. Lo spettacolo si avvale di attori talentuosi e di una scenografia mozzafiato, realizzata proprio dall’impegno dagli attori del Circolo. Porteremo in scena mondi fantastici e pieni di emozione».

CAST

Xenia Sorano (Persefone)

Viviana Isgrò (Demetra)

Tonino Biondo (Ade)

Corrado Tedeschi e Antonella Masotto (Cantore e Cantrice)

Corrado Tedeschi, Antonella Masotto e Ornella Bertucci (Anime dannate)

Anthony Foti, Valentina M. Di Salvo e Rosanna Vasta (ballerini)

Regia Viviana Isgrò

Coreografie Maestro Gianni Martino

Scenografia a cura del Circolo delle Lucertole

Disegno luci I tintori della Provvidenza

Viana Isgrò

Laureata in Lettere Moderne e in Regia Teatrale al Dams di Roma, attrice, drammaturga, insegnante di teatro e autrice di molte opere teatrali. Tanti studi effettuati sul campo, le Masterclass con noti registi e attori del panorama internazionale e i laboratori al Teatro dei Naviganti di Messina e al Teatro Furio Camillo di Roma. Con il testo drammaturgico “Il cerchio imperfetto” ha vinto il concorso In scena di Castelceriolo. L’opera è stata portata sulla scena, per la regia di Laura Bombonato in occasione della rassegna Settembre al Teatro Macallè. “I vestiti di Elettra” è il suo ultimo lavoro in qualità di interprete e regista. È Presidente dell’Associazione Il Circolo delle Lucertole, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) con il quale ha prodotto “Majara” e “Lana d’acciaio”. “Persefone” è la terza avventura.