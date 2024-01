A BROLO – Si è dimesso Nino Caruso il presidente del circolo di Fratelli d’Italia

Il presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Brolo ha, proprio a ridosso del capodanno, dato le dimissioni dall’incarico.

Non è un fulmine a ciel sereno.

Il passo indietro era nell’aria già da qualche mese, infatti Caruso, che ha motivato il suo atto adducendolo a motivi prettamente personali – da un alto – ma sottolineando anche, che il suo gesto nasce dalla voglia di dare spazio ai giovani, e di chi ha voglia di spendersi in prima persona nelle battaglie del movimento anche in sede territoriale e locale. Un passaggio, come ha detto lo stesso Caruso, quest’ultimo, da leggere sotto il profilo prettamente politico.

Nino Caruso ricopriva la carica di presidente del circolo dall’ottobre del 2020. Circolo, dedicato alla figura di Giorgio Almirante, che ora si prepara, con un prossimo incontro ancora non fissato, tra gli iscritti alla sua successione.

Nuccio Ricciardello, uomo di riferimento del movimento di Giorgia Meloni, non solo a Brolo, ha evidenziato, ringraziando per quanto fatto in questi anni Nino Caruso, “che questo cambio di Presidenza è da leggersi anche nella logica di una rotazione delle posizioni, che altrimenti diventano stantie».

L’annuncio

«Motivi personali e familiari»: così Nino Caruso ha motivato la scelta di farsi da parte in un messaggio inviato nella chat dei militanti del partito.

Nuccio Ricciardello: “comprendo pienamente le scelte fatte. Di certo saranno state scelte consapevoli e ragionate e tutto il gruppo si augura che il suo impegno per la crescita del movimento rimanga, al di la della cariche ricoperte, immutato”.

Al suo posto sicuramente andrà ora un reggente. Poi toccherà al coordinatore provinciale scegliere il sostituto, su indicazione della “sezione”.

Caruso: «Rimango a fare il semplice militante di Fratelli d’Italia, ma fuori dalle logiche politiche della sezione – spiega il presidente dimissionario – che ora non fa nomi su chi potrebbe essere un suo successore».

Il futuro

Il Movimento a Brolo è in crescita, ed ora cercherà di ridurre i tempi, serrando i ranghi, per la nuova nomina, in vista dei nuovi appuntamenti elettorali sia per le regionali che per le europee, mentre già si discute anche di panorami politici per le potenziali “provinciali”. Quindi la successione di Caruso potrebbe essere questione di settimane.

Non si esclude che potrebbe esserci una donna e vestire quest’importante carica politica, ma di certo si è che che Caruso non farà alcun passo indietro.

Nino Caruso

Aveva, nell’ottobre del 2020, aveva sostituito, per un ricambio programmato Melo Virecci Fano ai vertici della sezione brolese. Aveva detto, appena nominato che il suo impegno sarebbe stato “Per un movimento sempre più popolare in ascolto della gente” ha detto il neo segretario che spingendosi avanti aveva anche affermato che :“il mio impegno, fuori da Brolo, sarà quello che creare un forte spirito di collaborazione attiva con i circoli di Fratelli d’Italia dei nebrodi per fare fronte comune e dare voce a supporto delle iniziative dei nostri rappresentati politici a Roma e Palermo”. Nino Caruso, è un volto popolare del comunità locale, oggi in pensione , era stato il “postino” del paese, eterno ragazzo, dalla battuta pronta, disponibile sempre. Animatore del carnevale brolese, con la politica “di destra” nel Dna, trasmessa da suo padre “don Ciccio” che era tra i fondatori del vecchio Msi brolese.

le foto dell’archivio