“ABBRACCIALO PER ME” – A Brolo un incontro\dibattito dedicato a tutte le persone che soffrono di disabilità mentale e alle loro famiglie

Martedì 28 a Brolo, presso la sala Rita Atria, si svolgerà la proiezione del film “Abbraccialo per me”, del grande regista di Capo d’Orlando Vittorio Sindoni.

Ad organizzare l’evento la cooperativa sociale Brolo Integrazione “La Rosa Blu”, in collaborazione con l’Associazione “Abbraccialo per me” e il patrocinio del comune di Brolo.

“Abbraccialo per me” è un film del 2016, che tratta della disabilità di un ragazzo in un piccolo centro della Sicilia e di come la famiglia affronti ansie, turbative, paure, il rifiuto di accettare la disabilità mentale e infine la speranza per un futuro migliore. Il regista ha dedicato il film a tutte le persone che soffrono di disabilità mentale e alle loro famiglie che, accanto a loro, subiscono falso pietismo o indifferenza in attesa di cure e strutture che gli diano una speranza di vita migliore.



Al termine della proiezione seguirà un dibattito “dal film al territorio” a cui parteciperà anche il regista.

Programma

Ore 17:00

introduzione ai lavori, saluto delle autorità:

Sindaco di Brolo Prof. Giuseppe Laccoto e l’Assessore ai servizi sociali Tina Fioravanti.

Ore 17:30 proiezione del film

Ore 19:00 inizio dibattito

Interverranno:

Carmela Gentile Presidente della Cooperativa Sociale Brolo Integrazione,

Antonella Algeri Presidente Associazione abbraccialo per me,

Dott. Armando Crisà psicologo,

Dott. Roberto Motta psichiatra,

Roberto Speziale Presidente nazionale ANFFAS,

in collegamento da Roma il regista del film Vittorio Sindoni.

Moderatore Massimo Scaffidi

L’evento sarà trasmesso in diretta su B RADIO

BIGLIETTO D’INGRESSO IN PREVENDITA OFFERTA LIBERA info: 340 7145878 – 3398355639

Ingresso consentito nel rispetto delle normative ANTI-COVID