ACCADEMIA ON STAGE – Si aprono le danze

Ripartono le attività dell’Accademia di Musical e recitazione On Stage

Lunedì 4 ottobre, iscrizioni già in atto, sotto il vessillo:” Il teatro torna con Forza,” ripartono le attività dell’ Accademia di Musical e recitazione On Stage, direzione artistica di Paride Acacia, Sarah Lanza, Christian Gravina e Axel Torrisi che ricordano per ardore e devozione alla sacra causa dell’arte, i moschettieri nati dalla penna di Alexandre Dumas.

I docenti con rinnovato entusiasmo, presso la sede di via Macello Vecchio , ( strada attigua al Viale Principe Umberto, all’altezza dell’arco di pietra di Cristo Re), daranno la possibilità di partecipare a corsi per bambini, ragazzi e adulti, selezionati in base all’età e al livello di preparazione, nel rispetto delle norme anti Covid 19 in vigore. L’Accademia, in tre ampie sale arieggiate lontane dalla strada e da fonti di inquinamento acustico, dotate di parquet ammortizzato e posato a norma, propone corsi di Musical, quindi lo studio di recitazione, dizione, canto individuale e corale, teoria e solfeggio, ballo, teatro danza, tip tap, acrobatica,scherma, storia del musical, vocologia, medicina delle arti performative, ed un corso di sola recitazione con lo studio di interpretazione, dizione, teatro danza. La struttura offre inoltre la possibilità di accedere a Master Class di recitazione per attori professionisti, di partecipare a stage con esperti internazionali della prosa e del musical, di presenziare ai provini di ammissione per far parte degli allestimenti della Compagnia On Stage. Sarà data ad alcuni allevi meritevoli, l’ opportunità alla fine dell’anno accademico, di prender parte a stage volontari di apprendistato da auditori alle future produzioni della Peep Arrow Entertainment di Massimo Romeo Piparo, e sessioni speciali nei suoi casting. L’Accademia di Musical e Recitazione On Stage, si conferma come uno dei più importanti centri in Sicilia per la formazione nel mondo dello spettacolo, un luogo dove imparare, confrontarsi e crescere per coloro che hanno il sacro fuoco del palcoscenico in primis, ma anche per chi volesse vincere la timidezza, migliorare il modo di porgersi e di muoversi, rendere più fluida e professionale la dizione.

Paride Acacia, Sarah Lanza, Christian Gravina e Alex Torrisi, docenti qualificati e professionisti noti al livello nazionale e internazionale ciascuno nel proprio ambito, aspettano con incrollabile fervore i nuovi allievi coadiuvati da un team di docenti e assistenti di alto profilo. A tutti gli interessati sarà offerta una lezione di prova gratuita il 24 settembre, l’1 e il 2 ottobre, previa prenotazione telefonica. Per ricevere informazioni su tutte le attività dell’Accademia di Musica e Recitazione On Stage è possibile telefonare ai numeri 347 8834511 347 0731568; visitare il sito www.accademiaonstage.it .