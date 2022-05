AMMINISTRATIVE – Entro il1 8 maggio la presentazione delle liste

L’ultimo giorno utile per la presentazione delle liste nei comuni siciliani è il 18 maggio

A differenza delle altre regioni italiane, dove il termine è scaduto oggi, in Sicilia si è aperta venerdì 13 maggio, la finestra per la presentazione delle liste con i candidati alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale nei comuni chiamati al voto in occasione delle prossime amministrative che nell’isola, come nel resto d’Italia, si terranno domenica 12 giugno.

