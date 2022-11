APPUNTAMENTI – L’aperitivo venerdì pomeriggio da Liu-jo a Capo d’Orlando

venerdì 11 novembre, dalle ore 17,00 alle ore 2o,30 Appuntamento venerdì 11 novembre, dalle ore 17,00 alle ore 2o,30,in via Vittorio Veneto, 38. Sarà l’evento più fashion di questo autunno, per scoprire il glamour delle nuove collezioni Liu Jo. “Vivi Liu Jo e goditi un cocktail con noi” Sarà l’occasione per scoprire, in ateprima, la nuova collezione Liu Jo autunno inverno 2022 2023 che vuole stupirci con il suo stile a metà tra il classico e il moderno. Con volant, maniche a palloncino e pizzo che lasciano posto a borchie, stampe animalier e tessuti effetto pelle. Dai vestiti alle camicie floreali, dalla maglieria ai jeans con strass, tanti i nuovi arrivi pronti a conquistarci. COLLEZIONE LIU JO AUTUNNO INVERNO 2022 2023 Liu Jo AI 2022\2023 le novità top! sbirciando tra le tante proposte di quest’anno della collezione Liu Jo

IL MARCHIO LIU JO

Un marchio che ha fatto del Made in Italy un vero e proprio cavallo di battaglia. Liu Jo S.p.A. è un’azienda di abbigliamento italiana fondata a Carpi, in provincia di Modena, a metà degli anni ’90. Specializzata nella lavorazione della lana, nel giro di poco tempo ha espanso la produzione con l’abbigliamento pret-a-porter a cui si sono aggiunti anche accessori, borse, portafogli, scarpe, costumi da bagno, beachwear, orologi, gioielli e profumi. Il nome del brand deriva dai soprannomi dei due fondatori, Marco Marchi (Jo) e la compagna (Liu). Il marchio Liu Jo conta più di 320 boutique monomarca, 4.500 punti vendita multimarca e diversi outlet store, concentrati quasi tutti in Europa e in Asia. Nei negozi e nello shop online Liu Jo è possibile trovare anche la linea Liu Jo uomo e quella Junior & Baby per bambini, bijoux, orologi e i nuovi eau de toilette ed eau de parfum.