APPUNTI DI VIAGGIO – Il Biker Fest fino al 21 Maggio a Lignano Sabbiadoro

Evento dedicato al mondo Custom dove gli appassionati possono provare la gamma Moto Guzzi, fare conoscenze e condividere la passione per l’aquila di Mandello.

“Unisciti a noi per celebrare l’amore per le avventure a Lignano Sabbiadoro! Un’occasione unica per vivere la passione che anima l’Aquila di Mandello, vedere da vicino i nostri ultimi modelli e incontrare tanti altri Guzzisti”.

il programma

Giovedì

9.30 – Apertura manifestazione & Expo

12.30 – Iscrizioni Custom Bike Show – Finale I.M.C. e Unica data italiana Campionato Mondiale AMD

13.00 – Esposizione Am Cars & Hot Rods

14.00 – 16.00 – Partenza autonoma Mototours in Friuli col M.C. Morena FMI

20.00 – Live Music con i Rain Vain

22.00 – Live Music con i Pulp Maniacs

Venerdì 9.30 – Iscrizioni Custom Bike Show – Finale I.M.C. e Unica data italiana Campionato Mondiale AMD 9.40 – 19.00 – Voli in elicottero con Elifriulia 10.00 – Partenza MotoTours “Sul Collio” col M.C. Morena FMI 10.30 – Esposizione Am Cars & Hot Rods 12.00 – Taglio del Nastro 37a Biker Fest con le Autorità e Samira Lui (Madrina dell’evento) 20.00 – Live Music con i Last Rebel 22.00 – Live Music con i Broken Wings 24.00 – Live Music con Pino Scotto

Sabato

9.30 – Iscrizioni Custom Bike Show – Finale I.M.C. e Unica data italiana Campionato Mondiale AMD 9.40 – 19.00 – Voli in elicottero con Elifriulia 9.45 – Partenza Cavalcata Anomala Tassellata by Amici del Bicilindrico

10.00 – Am Cars Welcome Reserved Parking 10.15 – Partenza MotoTours in Friuli col M.C. Morena FMI 10.30 – Esposizione Am Cars & Hot Rods 14.00 – Presentazione Progetto TV Viaggio “The Motorcycle Boy’s” 16.00 – Show e Premiazione Pin Up Contest 19.00 – Saturday Light Parade – Partenza parata in moto per le vie di Lignano by M.C. Morena FMI 19.45 – Premiazione partecipanti Cavalcata Anomala Tassellata con Guest il campione Alessandro De Petri 20.00 – Live Music con le Venusia 22.00 – Live Music con gli All Inclusive Rock Band 24.00 – Live Music con i Guns Celebration

Domenica

9.30 – 28a U.S. Car Reunion – Grande Ritrovo di Am Cars by Old School Garage & Cruisin’ Magazine

9.40 – 19.00 – Voli in elicottero con Elifriulia

10.00 – Live Music con i Captain Jim and his Plane’s Mechanics

11.00 – Partenza Grande parata cittadina di Auto Americane – 28a U.S. Car Reunion & Pin Up

12.00 – Live Music con i Travellin’ Band

12.40 – Rientro Auto Americane

13.00 – Premiazioni Custom Bike Show Finale IMC & AMD e unica data italiana Campionato Mondiale AMD

14.30 – Premiazione Auto Americane by Old School Garage & Cruisin’ Magazine

15.00 – Live Music con In Rock Acustica

37A BIKER FEST INTERNATIONAL 18-21 MAGGIO 2023 LIGNANO SABBIADORO (UD)

L’evento motoradunistico più importante d’Italia, il più spettacolare in Europa e uno tra i più conosciuti al mondo. 36 edizioni con oltre 100.000 presenze/anno

