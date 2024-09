ARTE E DESIGN – L’influenza dell’arte rinascimentale italiana sul design delle slot machine

Cultura e gioco, le tante influenze nascoste

In questo articolo, analizzeremo il rapporto tra la cultura italiana e il mondo delle slot-machines, portando alla luce influenze nascoste

Fin dalla nascita della civiltà occidentale, la cultura italiana ha esercitato enorme influenza sul panorama europeo delle arti e delle scienze. Basti pensare all’architettura, alla pittura, alla poesia o alla cucina: l’influenza del Bel Paese in queste aree di interesse è cosa nota per tutti gli studiosi. Pochi sanno, però, che la nostra cultura ha avuto un ruolo fondamentale anche nello sviluppo del gioco d’azzardo.

Non soltanto il gioco d’azzardo si è sviluppato nell’Antica Roma, prima, e nel mondo barocco veneziano, poi; ma la cultura italiana ha influenzato indirettamente lo sviluppo delle slot machine online, macchine che replicano digitalmente il funzionamento delle vecchie slot da bar.

Per fare un semplice esempio: sono ad oggi centinaia le slot ispirate alla cultura rinascimentale o a quella romana, che inseriscono simboli canonici della nostra cultura all’interno delle sessioni di gioco. Ne parleremo nel corso dell’articolo, consigliando infine come giocare responsabilmente nei casinò online.

Gioco d’azzardo e storia italiana

L’influenza della civiltà italiana sul gioco d’azzardo è un fatto storico. Basti pensare che, nell’Antica Roma, per le strade si era soliti giocare a dadi o puntare su un curioso gioco chiamato “Pari o Dispari”. In questo gioco, un uomo stringeva dei sassi nella mano, tenendoli nascosti al pubblico. Il pubblico doveva poi indovinare se il numero dei sassi fosse pari o dispari, vincendo così grandi premi.

Quando sono state inventate le slot, all’inizio del XIX secolo in America, la popolazione italiana era già piuttosto abituata al gioco d’azzardo. Il primo casinò del mondo, risalente al 1638, è proprio quello di Venezia affacciato sul Canal Grande. La sala da gioco era ovviamente riservata agli strati più alti della popolazione – dogi e musicisti di fama internazionale.

Design delle slot-machines e influenza del Bel Paese

Pur essendo nate in America, le slot-machines si sono presto ispirate alla nostra cultura dal punto di vista del design. Ad oggi, sui siti di casinò online di tutto il mondo, è possibile trovare titoli che ricalcano le nostre opere architettoniche o scultoree. Per fare un esempio: le slot-machines ispirate al Colosseo sono davvero centinaia e, molte di esse, sono fortemente apprezzate anche dai giocatori americani.

E cosa dire delle slot ispirate alla mitologia? Non di rado, questi titoli offrono grafiche innovative ispirate ai miti romani o a quelli della Magna Grecia (l’odierna Sicilia). Il nostro corredo mitologico viene così preso come spunto anche da Software House internazionali del calibro di Pragmatic Play, NetEnt e Play’n Go.

Simboli delle slot e cultura italiana

Dal punto di vista delle icone e della grafica, non è raro trovare slot-machines che si ispirano alla nostra cultura. I paesaggi incontaminati della Maremma, ad esempio, fanno da sfondo ad alcune delle creazioni più affermate nel mondo del gambling digitale.

La medesima cosa avviene dal punto di vista dei simboli – cioè delle icone che compaiono all’interno delle varie slot. Molti di essi sono appunto tratti dalla simbologia medioevale e barocca:

alcune slot americane offrono icone ispirate alle maschere veneziane;

altre, invece, simboli ispirati al mondo medievale italiano (streghe, forconi e così via).

Anche i tarocchi hanno avuto una forte influenza sul mondo delle slot. Ad oggi, è così possibile trovare titoli ispirati a queste carte stravaganti e fortemente esoteriche.

Uno sguardo ai migliori titoli all’italiana

Tra i giochi che ci sentiamo di consigliare, per chi cerca slot-machines in stile italiano, compaiono creazioni internazionali e locali in un mix capace di soddisfare anche i giocatori più esperti. Dal punto di vista internazionale, è possibile provare Divin Riches Diana, slot-machines ispirata alla mitologia romana e alla figura della dea della caccia (Diana-Artemide). Altri titoli consigliati comprendono Gladiator, Soldier of Rome, Venetian Rose, Napoli è.

In conclusione, ricordati di dedicarti al casinò online in maniera attenta, senza cadere nella spirale della ludopatia e del gioco compulsivo. Per farlo, tieni sempre d’occhio il tuo bankroll e costruisci delle sessioni di gioco dal tempo limitato.