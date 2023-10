ARTE,TRADIZIONI & SAPORI DI SICILIA – A fine dell’evento di San Costantino\Piraino Elisa Martelli fa il punto

Domenica scorsa nel Borgo di San Costantino, tra le colline di Piraino, la seconda edizione dell’evento pensato per mettere in vetrina il “made in Siciliy” tra degustazioni, musica e spazi culturali.

presentato “lo zuccoso”

Elisa Martelli, presidente dell’associazione culturale Continuamente, tra i promotori dell’evento, racconta, ringrazia, fa il punto su quanto avvenuto.

A qualche giorno dalla manifestazione svoltasi a S.Costantino-Piraino “ Arte-Tradizioni & Sapori di Sicilia”, anche noi dell’Associazione ContinuaMente desideriamo ringraziare e dire la nostra.

Siamo veramente lieti e felici di come si è svolta l’intera giornata, all’insegna dell’allegria, della spensieratezza e del sano e puro divertimento per tutti adulti e bambini.

Abbiamo visto interagire le persone tra di loro, abbracciarsi, scambiarsi sorrisi nel ritrovarsi insieme in un luogo straordinario, che si presta a questo tipo di manifestazione. Tutti hanno gustato e apprezzato, con complimenti veramente lusinghieri, tutte le varie pietanze preparate con i prodotti tipici della nostra amata terra di Sicilia, che i nostri ristoratori hanno proposto.

Le attività commerciali-artigianali con i loro prodotti unici hanno contribuito a dare lustro all’evento. Desideriamo ringraziare chi con impegno, costanza e dedizione ha dato il suo contribuito per rendere unico l’evento. Iniziamo con il ringraziare il nostro Sindaco Salvatore Cipriano che ha creduto in noi sin dal primo momento, affidandoci l’organizzazione e la conduzione dell’evento, grazie. Ringraziamo la Giunta ed i Consiglieri Comunali e senza che ce ne voglia nessuno, un ringraziamento particolare ,desideriamo farlo al Consigliere Sergio Corbino per l’impegno profuso dal primo momento, sempre con noi, al Consigliere Giuseppe Orlando che si è prodigato con impegno e dedizione, alla consigliera Ilenia Giordano ed al marito Mario Ricciardo, al Presidente del Consiglio Comunale Maria Teresa Maddalena per averci aiutati e supportati sempre, grazie.

Ringraziamo le esperte del Sindaco Alessandra Martelli e Angelita Terranova, che non si sono mai arrese davanti alle tante difficoltà, ed hanno contribuito in maniera importante alla buona riuscita dell’evento.

Ringraziamo la Pro Loco Pirainese, che è stata presente, creando per l’occasione un buonissimo dolce che invitiamo tutti ad assaggiare “lo zuccoso” veramente ottimo complimenti a tutti. Ringraziamo la polizia Municipale nella persona del Comandante Antonino Scaffidi Lallaro per l’impegno e la pazienza, tutti i volontari dei Rangers , i dipendenti comunali, coordinati da chi non ama le luci della ribalta il capo area Sarina Condipodero , il Comune di S.Angelo di Brolo. Inoltre desideriamo ringraziare chi ha accettato il nostro invito, partecipando all’evento, i nostri commercianti Trattoria da Costanzo, Ristorante Oasi, Ristorante Pizzeria la Scogliera, TI.PI.CA. Norceria dei Nebrodi, Istituto Alberghiero di Brolo, il Circo Ramingo, Chiara Ceraolo, Kistisemu ed i SudCantica.

Un ringraziamento particolare va ai nostri amici Basilio Magistro (per intenderci U Vurparu) , Marco e Biagio Pruiti, Giuseppe Scaffidi Muta e al nostro Vice-Sindaco Giuseppe Merenda per il grande e prezioso contributo fornito. Una parolina in più desideriamo spenderla per gli artigiani, che per tutta la giornata hanno lavorato per produrre i loro manufatti, ed hanno incuriosito ed appassionato tutti dai più grandi ai più piccoli che li osservavano con grande ammirazione, uno di loro ha invitato alcuni bambini a provare materialmente l’arte del ricamo, ed i bambini erano veramente felici, gli brillavano gli occhi è stato un momento bellissimo, gli siamo grati anche per questo. Siamo stati sinceramente felici di averli avuti con noi, perché al giorno d’oggi è molto raro trovare persone così disponibili, che con passione e dedizione si dedicano a mantenere vive le tradizioni degli antichi mestieri, ancora grazie.

Ringraziamo veramente di cuore, il grande amico prof. e scrittore Luciano Armeli Iapichino che è rimasto al pari di tutti gli altri con noi, per l’intera giornata, ed ha interagito con una infinità di persone parlando dei suoi libri e di cultura in tutte le sue sfaccettature ancora grazie. Speriamo di non aver dimenticato nessuno ma se così fosse ci scusiamo e lo ringraziamo con il cuore in mano.

A questo punto l’ultimo ringraziamento desidero farlo, a nome mio personale, a tutti i soci dell’associazione ContinuaMente per l’impegno profuso in tanti giorni senza sosta, per la buona riuscita dell’evento.

Perché quando le cose si fanno, nell’esclusivo interesse e per il bene del proprio paese e di tutta la comunità, senza nessun altro fine non può che essere un grande successo. Grazie ancora a tutti e vi diamo appuntamento al prossimo evento che si terrà a breve.

Elisa Martelli Presidente Ass. Continuamente

il commento del sindaco Salvatore Cipriano

Anche quest’anno é stato un grande successo di partecipazione il secondo appuntamento della manifestazione dedicata all’ARTE, TRADIZIONI E SAPORI DI SICILIA.

Un fiume di persone ieri hanno approfittato di una giornata di bel tempo per godere di spettacoli muscali popolari, artisti circensi, laboratori ed animazione per bambini, attivitá culturali, mostre artigianali e buon cibo.

In una suggestiva cornice offerta dalla localitá San Costantino, si é trascorsa una Domenica indimenticabile all’insegna dell’allegria, della cultura, dell’arte, della gastronomia e della promozione del territorioL’evento promosso dall’Amministrazione Comunale é stato diretto, condotto ed organizzato dall’Associazione Culturale ContinuaMente a cui, in tutte le sue componenti, va il mio personale ringraziamento unitamente a quello dell’Amministrazione Comunale.

Un ringraziamento va ancora a tutti i Consiglieri Comunali ed Assessori che si sono spesi attivamente e personalmente per la buona riuscita dell’evento.

Grazie alle mie esperte Alessandra Martelli e Angelita Terranova che con impegno indefesso non hanno lasciato nulla al caso.

Grazie alla Pro Loco Pirainese, alle imprese ed a tutti i cittadini che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione della manifestazione, fornendo un prezioso contributo Giuseppe Scaffidi Muta Basilio Magistro Antonino Violetti Costanzo Pintaudi Giuseppe Mirenda.

Grazie a tutti i dipendenti comunali, alla Polizia Municipale, ai Volontari dei Rangers International di Piraino, ai Sanitari della Misericordia che hanno garantito sicurezza viabilitá e pronto intervento.

Grazie a quanti hanno partecipato alla realizzazione dell’evento: commercianti, ristoratori, artigiani, artisti, scrittori, animatori, espositori, scuola albergiera di Brolo ecc.

Grazie all’ Ass.to dell’Agricoltura che ha finanziato l’evento e al Comune di Sant’Angelo di Brolo per il supporto e l’assistenza fornita.

P.S. Mi scuso anticipatamente se ho dimenticato di citare qualcuno, che si senta ringraziato al pari degli altri.

gli scatti di Tindaro Buzzanca