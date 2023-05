ASSEMBLEA NAZIONALE DEL “NASTRO VERDE” – Illustrato il bilancio nazionale

– di Cosimo Sframeli –

I Presidenti delle Sezioni d’Italia dell’Associazione Nazionale Combattentistica e d’Arma “Nastro Verde” – Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana – sono stati riuniti in Assemblea a Roma presso la “Casa dell’Aviatore” – Circolo ufficiali Aeronautica Militare.

I decorati sono ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate che, per meriti eccezionali conseguiti durante il periodo di comando e il perdurare di anni di servizio, si sono distinti per il meritevole e lodevole comportamento militare. Ed è il Presidente della Repubblica a concedere la Medaglia Mauriziana, istituita da Re Carlo Alberto nel 1839.

In assemblea sono stati presenti le seguenti autorità: Presidente Nazionale Amm. Div. (MM) Francesco Maria de BIASE e signora; il Vicepresidente Nazionale Vicario Gen. Brig. (GdF) Mario DE NUNTIIS e signora; Vicepresidente Nazionale C. Amm. (MM) Alberto TRAMPUS; il Segretario Nazionale Lgt. CS (GdF) Nicola PARISI; il Vicesegretario Nazionale Col. (CC) Corrado de BIASE e signora; il Consigliere Amministrativo Nazionale S. Ten. (CC) Domenico LOMBARDO; il Presidente di Sezione Emilia-Romagna S. Ten. (CC) Francesco MICELI; il Presidente della Sezione Calabria e figlia Cap. (CC) Cosimo SFRAMELI; il Presidente della Sezione di Bari Amm. (MM) Michele DAMMICCO; il Presidente di Sezione Veneto Brig. Gen. (AM) Giacomo MASUCCI; il Presidente di Sezione Sicilia Lgt. (CC) Salvatore MESSINEO; il Presidente di Sezione Trapani Lgt. (CC) Giuseppe SATURNO; il Presidente di Sezione Verona Col. (EI) Napoleone Carmelo PUGLISI; il Presidente di Sezione Lombardia Gen. Brig. (GdF) Gianni DEGAUDENZ; il Presidente di Sezione Catania Contr. Amm. (MM) Francesco ACETO; il Presidente di Sezione Puglia Basilicata Cap. Freg. (MM) Carmelo SANGIORGIO e signora; Consigliere delegato Sezione Roma Col. (AM) Luciano CASANI.

La riunione è iniziata sulle note dell’Inno di Mameli e, a seguire, l’illustrazione del bilancio nazionale.

Il Presidente Nazionale De Biase, nel corso del consiglio, ha rammentato che le Dame e i Cavalieri Mauriziani custodiscono il culto della Patria e difendono le tradizioni delle Forze Armate, consolidano i sentimenti di amicizia e offrono assistenza, proteggono la natura e l’ambiente e il patrimonio artistico e culturale.

Il “Nastro Verde” è una associazione viva, animata da principi ancorati all’onore militare. Se maltrattata si adombra, se infelice si avvilisce, se attaccata con frequenza diviene febbrile, se rimpicciolita oltre un certo limite si inaridisce, fino a quasi perire. Il nostro sodalizio è un bene della Patria, “dulce et decorum est pro patria mori. Orazio”.

Il Cavaliere Mauriziano è l’esempio di un percorso di vita impegnato a ricercare la verità, a testimoniare la legalità, ad affermare la giustizia, a difendere la libertà, continuando la missione di tessere la tela per il riscatto e l’affermazione dei valori tradizionali del bene contro ogni male.