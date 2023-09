ATLETI OLIMPICI E AZZURRI D’ITALIA – “Annulliamo le distanze” presentata la traversata dello stretto di Messina

Si celebrano ANAOAI e record mondiale di Calligaris

La traversata a nuoto dello Stretto di Messina per celebrare i 75 anni di ANAOAI, Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. L’evento è in programma sabato 9 settembre, tutt’altro che una data casuale. Sarà infatti il giorno del 50° anniversario del record del mondo (8’52″973) sugli 800 metri stile libero firmato a Belgrado da Novella Calligaris, Presidente di ANAOAI, primo record mondiale della storia del nuoto italiano. Campioni del passato, come il pentathleta Daniele Masala, e del presente, come la nuotatrice Martina De Memme, si cimenteranno in una prova dai mille significati intitolata “Annulliamo le Distanze” assieme ad altri azzurri di tutte le età, per un totale di circa 20 atleti.

Tra i relatori che hanno preso la parola durante la conferenza stampa di presentazione figurano il Sindaco di Messina, Federico Basile; Massimo Finocchiaro, Assessore allo Sport del Comune di Messina; Novella Calligaris, Presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Atleti delle Isole (ANAOAI); Enrico Mambelli e Leonardo Sorbello, Consiglieri Nazionali ANAOAI, e Antonella Aliberti, Presidente Sezione Messina ANAOAI. La giornata ha anche visto il riconoscimento di atleti olimpici di spicco con il prestigioso premio WOA (World Olympians Association). I premiati sono stati Silvia Bosurgi, medaglia d’oro nella pallanuoto ad Atene 2004; Massimo Giacoppo, medaglia d’argento nella pallanuoto a Londra 2012; Martina De Memme, partecipante all’Olimpiade di Rio 2016, e Federica Radicchi, medaglia d’argento nella pallanuoto a Rio 2016.

Durante la conferenza, sono stati affrontati importanti temi legati allo sport e alla sua influenza nelle dinamiche politiche e sociali. In particolare, si è discusso dell’importanza di investire nelle infrastrutture sportive, nella formazione degli atleti e nella promozione della cooperazione tra le istituzioni sportive e quelle politiche. L’incontro ha sottolineato come lo sport possa svolgere un ruolo fondamentale nel superare le barriere e nell’unire le comunità, promuovendo valori di unità, impegno e inclusione.

Tra gli obiettivi ci sarà quello di celebrare anche l’importanza del concetto di unione: il progetto di una traversata non agonistica a nuoto dalla Calabria alla Sicilia è ispirato dalla grande tradizione natatoria del nostro Paese, ma anche dall’importanza di questo tratto, 3,5 km che collegano il continente ad un’isola straordinaria come la Sicilia. Un tratto che racconta storia, cultura, grandi tradizioni sportive e non solo, un’impresa sportiva, simbolo di come la determinazione e la preparazione di un atleta siano la spinta più forte e la migliore strategia per superare correnti avverse e difficoltà di ogni tipo.

Spazio anche alla cultura e alla promozione di un messaggio fondamentale: l’inclusione attraverso lo sport. Ogni città coinvolta (Reggio Calabria, Messina, Catania e Palermo) organizzerà infatti appuntamenti culturali presso i luoghi di maggior interesse, occasioni importanti per promuovere un territorio meraviglioso e al contempo analizzare, con l’aiuto di esperti del settore, tematiche di un certo valore nelle quali lo sport gioca un ruolo fondamentale. È un punto di impegno fondamentale per ANAOAI promuovere iniziative e progetti in grado di creare concreto coinvolgimento e sensibilizzare a temi come la disabilità, la lotta al bullismo, il recupero psico-fisico e la terza età.

Tra i mille significati e valori legati allo sport vi è sicuramente il legame con il territorio in cui si pratica la propria disciplina sportiva. Un senso di appartenenza forte, che richiama al rispetto per l’ambiente che ci ospita, la conoscenza approfondita di ogni stagione, il riconoscersi in un gruppo, la comprensione di quanto conti ogni singolo allenamento, la soddisfazione nell’alzare l’asticella delle difficoltà. Così nasce questa staffetta azzurra: un percorso nel quale ogni sportivo può tornare alle sue radici e al tempo stesso conoscere nuovi luoghi.

“Di fronte a iniziative belle e importanti come questa, che si svolgono con i magnifici colori dello stretto come cornice, Caffè Mauro non poteva far mancare la propria adesione – ha commentato Davide Padelli, CEO di Caffè Mauro -. Un’opportunità per consolidare Il nostro legame con il territorio, elemento distintivo della nostra identità, e celebrare l’importanza del concetto di unione di cui la traversata si fa portatrice, oltre al valore dello sport e della cultura sportiva di cui Novella Calligaris è straordinaria ambasciatrice e in cui noi ci riconosciamo”.

Celebrare un anniversario importante come il 75° dalla Fondazione dell’Associazione ci ricorda come lo sport sia un importante veicolo di incontro, collaborazione e progettualità. Vogliamo quindi che queste celebrazioni non siano un ideale punto di arrivo ma di partenza. La scintilla da cui nascono nuove iniziative, partnership a cui dare continuità attraverso una rete sempre più ampia di professionisti, aziende, associazioni sportive, volontari, media e amministrazioni. Pensiamo in grande perché sappiamo che l’unione fa la forza. In quest’ottica ringraziamo Coni, Milano Cortina 2026, il Comitato Italiano Paralimpico, il Ministero per lo Sport e i Giovani, la Fondazione Cortina, la World Olympians Association, la Regione Veneto, il Comune di Mantova, il Comune di Lecco, il Comune di Varese ed il Comune di Milano per il patrocinio. Altrettanto cruciale il sostegno degli sponsor: Aci, Fondazione Terzo Pilastro, Istituto per il Credito Sportivo, Caffè Mauro, Alifax, Intesa Sanpaolo, Nexting e Sara Assicurazioni.

Sabato 9 settembre

08.00 – Ritrovo dei partecipanti al Lido Horcynus Orca – Capo Peloro Fraz. Torre Faro

09.00/10.00 – Partenza traversata

11.00/12.00 – Arrivo a Cannitello – Villa San Giovanni

13.00 – Coffee break

14.00 – Conferenza stampa

16.00 – Visita Museo Archeologico Nazionale – Primo turno

17.00 – Visita Museo Archeologico Nazionale – Secondo turno

19.30 – Aperitivo

21.00 – Rientro a Messina

A disposizione di amici, parenti, tifosi e giornalisti ci saranno barche della Lega Navale.