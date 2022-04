BRASS BROLO – Scopri il fascino delle nuove collezioni Valentino e Richmond

SCOPRI I LOOK DEL FASHION SHOW

La fotogallery

Completa il tuo look con le borse, gli zaini, le valigie, la pelletteria delle nuove collezione Primavera/Estate 2022 di Valentino e Richmond. Una scelta raffinata e contemporanea, che esaltano la femminilità e sublimano la personalità di chi indossa questi accessori moda. Anche la linea uomo, con valigie, zaini e borse da lavoro offroni spunti per fare e per farsi un regalo.

Questo a Brass, a Brolo.

Info: 941 563243 via Vittorio Emanuele III°.

Dal 1985 Brass è produzione di pelletteria a marchio proprio e rivendita di gioielleria, argento, accessori e complementi d’arredo delle migliori marche.

