BROLESI – L’omaggio al baritono Bellantoni, questa sera in villa

La prima panchina culturale. Un progetto che nel tempo, omaggerà diversi personaggi brolesi.

Sarà, scoperta questa sera, alle 21,30, nella Villa Comunale, la prima delle “panchine culturali” che saranno posizionate nel tempo proprio all’interno della villa. Si da così lustro ad un “brolese” dimenticato, ma noto nel mondo della bella musica. E già si pensa ad un concorso musicale.

Dopo il momento ufficiale della “scopertura” della panchina da parte dell’assessore alla cultura di Brolo, Maria Vittoria Cipriano, si potrà assistere al concerto, omaggio al baritono Giuseppe Bellantoni. L’appuntamento musicale sarà a cura dell’Accademia MusicArt di Sergio Camuti. Si esibiranno Giuliana Di Stefano – Soprano, Edoardo Zappalà – Violinista e Coralie Camuti – Pianista e Direttore Artistico dell’evento.

La manifestazione si terrà nel rispetto delle normative anticovid-19

Gli artisti: Coralie Camuti

la pianista si laurea con lode nel 2020 in Pianoforte presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina con la M^ Mariella Milone. Attualmente iscritta al Biennio specialistico dello stesso, con l’aggiunta del corso propedeutico di Direzione d’orchestra, sotto la guida del M° Bruno Cinquegrani. Ha partecipato ad importanti Masterclasses con concertisti di fama internazionale, come Leslie Howard, Michele Marvulli, Alexey Lebedev, Roberto Cappello, Alexander Hintchev. Inoltre, sta approfondendo il repertorio di Musica da Camera e accompagnamento pianistico, tenendo diversi concerti, l’ultimo al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Giuliana Di Stefano

il soprano si laurea in canto lirico presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina sotto la guida del M° Alessandra Mantovani. Nel 2015 vince il Concorso “Amigdala” di Aci Bonaccorsi e, nello stesso anno, inizia a lavorare presso il Teatro M. Bellini di Catania negli spettacoli “Cenerentola” e “Romeo e Giulietta”. Nel 2018 si perfeziona all’Accademia Verdiana del Regio Teatro di Parma e alla “Belcanto Opera Academy” di Levico Terme, in Trentino Alto – Adige. Nello stesso anno viene selezionata come soprano solista per gli spettacoli “La Magia del Musical” con musiche di L. Bernstein e A. L. Webber. Nel 2019 si è esibita presso il Teatro S. Giorgio di Taormina sotto la direzione artistica di Silvia De Falco.

Edoardo Carmelo Zappalà

il violinista – inizia lo studio del violino all’età di nove anni con la M^ Gemma Raneri e successivamente con il M° G. Anastasio. Negli anni partecipa a diversi concorsi nazionali ed internazionali, conseguendo primi premi e primi premi assoluti. Ha frequentato masterclass tenute dai maestri Heloise Geoghegan, Anna Kandinskaja e Stefan Milenkovich.

Nel 2017 ha intrapreso gli studi presso il Conservatorio A. Corelli di Messina venendo seguito dal M° Francesco Toro, e nel 2020 ha conseguito il diploma accademico di primo livello con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida del M° Francesco Carlo Magistri.